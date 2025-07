Żona Miśka Koterskiego rozgrzała Sopot do czerwoności. Na ten strój kąpielowy aż wstyd patrzeć

Michał Koterski odpoczywa nad morzem z piękną żoną

Michał Koterski tegoroczne wakacje spędza nad Bałtykiem. Wygląda na to, że aktor ma mnóstwo wolnego, więc już od trzech tygodni wypoczywa z synkiem w luksusowym hotelu w Sopocie. Syn Fryderyk, który dziś ma 8 lat, to jego oczko w głowie.

Dzisiaj jestem szczęśliwym rodzicem. Jeśli miałbym powiedzieć- mój największy sukces, to jest to, że mój syn Fryderyk urodził się jako pierwszy Koterski w trzeźwej rodzinie. Przełamał sztafetę pokoleń. Nie jest tajemnicą, że mój ojciec też jest doświadczony chorobą alkoholową. Dzisiaj już nie pije 20 parę lat. Jego ojciec, mój dziadek, zapił się, nigdy go nie poznałem. A mój Fryderyk urodził się w trzeźwej rodzinie, bezpiecznej, niedoświadczonej tym piekłem alkoholizmu

- powiedział Michał Koterski w jednym z wywiadów.

Michał Koterski do Sopotu zabrał synka. Spędzili tam już trzy tygodnie. Co prawda na chwilę musiał udać się do ośrodka, który prowadzi na Mazurach, ale szybko wrócił nad morze.

- Prawie całe dnie spędzają na plaży. Nieważne, jaka jest pogoda. Czy świeci słońce, czy jest pochmurnie, oni wylegują się na leżakach i bawią w pasku - mówi nasz obserwatorka.

NIE PRZEGAP: Misiek Koterski otwiera ośrodek odwykowy. Cennika próżno szukać na stronie kliniki. Jest aż tak drogo?

W miniony weekend na dwa dni dołączyła do nich żona Miśka. Od razu dało się zauważyć, że Marcela Leszczak to modelka. Gdy wskoczyła w kwieciste bikini, trudno było oderwać od niej wzrok.

Nie jest tajemnicą, że mimo lat Michał Koterski wciąż zachwyca się swoją żoną. Komplementuje ją w komentarzach na Instagramie, a w wywiadach podkreśla, że bez niej nie wiedziałby, że życie jest tak piękne.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Michał Koterski i Marcela Leszczak prezentują się nad morzem: