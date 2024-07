Michał Koterski od lat stara się pomagać ludziom, którzy wpadli w szpony uzależnienia. Życie nałogowca zna bowiem od podszewki. Sam przez wiele lat nie unikał używek. W pewnym momencie powiedział sobie dość i już od dekady jest trzeźwy. Swoją historię, bardzo szczerze, często niemal bezlitośnie, opowiedział w swojej książce. Dzięki temu zainspirował wiele osób, niektórym pokazał drogę, trudną, ale nie niemożliwą do przejścia.

Michał Koterski otworzył klinikę leczenia uzależnień

Teraz Misiek Koterski poszedł o krok, a właściwie kilka kroków, dalej. Właśnie poinformował o otwarciu specjalistycznej kliniki odwykowej, w której można postawić pierwsze koki na drodze do trzeźwości.

"To już oficjalnie‼️ Razem z moją wspólniczką Dominiką Szefler-Kalbarczyk otwieramy klinikę leczenia uzależnień "Odwróceni". Jest to spełnienie jednego z moich najskrytszych marzeń." - napisał na Instagramie. Aktor zamieścił także fotografie ośrodka. Już na pierwszy rzut oka widać, że to miejsce, które posłuży raczej majętnym klientom.

Elegancka klinika bez cennika. Ile trzeba zapłacić za pobyt u Koterskiego?

Elegancki ośrodek położony jest na pięknej działce nad jeziorem. Na miejscu jest basen i wybieg dla koni. Wnętrza urządzone są z klasą, a jednocześnie przytulnie. Na stronie kliniki można znaleźć informacje na temat stosowanych metod terapeutycznych, a także o dodatkowych atrakcjach, jakie oferuje ośrodek - na miejscu można spróbować różnych formach relaksu - od gry w tenisa, przez skutery wodne i wakeboarding, po wędkowanie i żeglowanie. W każdej z tych dyscyplin można znaleźć motywację.

"Chcemy stworzyć miejsce, gdzie zaopiekujemy się waszymi traumami i emocjami, gdzie znajdziecie poczucie bezpieczeństwa. Gdzie będziecie mogli spotkać się ze sobą i wylać solidny fundament, który pozwoli rozpocząć wam drogę do trzeźwości. Jest to choroba śmiertelna, z której w najbardziej optymistycznych statystykach wychodzi 10 procent ludzi. Żadna terapia nie daje gwarancji, ale jeżeli bardzo tego zapragniecie, to wszystko jest możliwe. Wiem, bo sam tego doświadczyłem, a wszystko, co najlepsze spotkało mnie w życiu na trzeźwo." - zapewnia Koterski.

Elegancka klinika bez cennika. Ile trzeba zapłacić za pobyt w ośrodku Michała Koterskiego?

Pod postem pojawiło się bardzo wiele komentarzy. Wiele osób dziękowało Koterskiemu za dawanie przykładu i świadectwa, część komentujących była zainteresowana pobytem. Jednak internauci zauważyli również, na stronie ośrodka próżno szukać cennika. To z kolei wywołało falę domysłów na temat kosztów pobytu. Wiadomo, że jest to klinika prywatna i płatna, ośrodek nie oferuje terapii w ramach NFZ. Jak ustalił portal ShowNews, ceny turnusów mogą przyprawić o zawrót głowy. Najkrótszy, dwutygodniowy pobyt kosztuje wg informatora portalu 20 tys. złotych. Za pobyt miesięczny należy zapłacić 30 tys. zł. Podobno te zawrotne ceny jednak nie odstraszają, bo zgłasza się sporo chętnych.

