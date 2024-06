Misiek Koterski pokazał synowi niezłe babki! Aktor zabrał rodzinę nad morze!

Nie ma wątpliwości, że Miesiek to tata na medal. Aktor oprócz wylegiwania się na słońcu i schładzania się owocowymi soczkami, oddawał się zabawom z synkiem. Widać, że maluch go uwielbia, a i gwiazdor ma frajdę z zabaw ze swoją pociechom.

Koterski stawiał babki z synem

Jak to na plaży, stawiali babki z piasku i budowali zamki. Koterski nie szczędził czułości Frysiowi, bo tak pieszczotliwie go nazywa. – Widać, że Koterscy są bardzo zgraną rodziną. Spędzali czas we trójkę, choć z dzieckiem bawił się głównie Michał. Spędzili na plaży cały dzień, aż do zachodu Słońca. Nie spłoszył ich nawet przelotny deszcz – opowiada „Super Expressowi” osoba, która spotkała gwiazdorską rodzinkę w modnym nadmorskim kurorcie.

Historia Miłości Michała Koterskiego i Marceli Leszczak

Wieść o związku Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak rozniosła się na początku 2017 r., kiedy aktor zaczął udostępniać w sieci zdjęcia ze swoją dziewczyną. "Życie jest piękne" — napisał pod jednym zdjęciem z dziewczyną. Aktor i celebrytka poznali się w sylwestra kilka lat temu. Koterski tego dnia grał spektakl. "31 grudnia 2016 r. grałem spektakl sylwestrowy i producentka zaprosiła na przedstawienie swoją koleżankę. Tuż przed spektaklem przyprowadziła do garderoby Marcelę. Pamiętam, że podałem jej rękę, spojrzałem na nią i... zamurowało mnie. Widziałem, że ona też się zawstydziła, wbiła wzrok w telefon i tak staliśmy obok siebie, nie rozmawiając, co było bardzo krępujące. Zapytałem, czy pójdzie ze mną na koncert noworoczny. Kupiłem kwiaty, wieczorem przyjechałem po nią »kaczorem«, moją małą corsą. Od trzech tygodni miałem prawo jazdy i pojechaliśmy do Filharmonii Narodowej, gdzie miałem problem z parkowaniem. Wyszedłem z samochodu i mówię: »Zaparkujesz?«. Scena jak z amerykańskiej komedii romantycznej…" — opowiedział w "Vivie!". "Koleżanki przyszły w sylwestrowych sukniach, ja założyłam jeansy i koszulę, z jakichś powodów uznałam, że chcę wyglądać normalnie. Kamila przedstawiła nas sobie przy schodach i pamiętam moment takiego uderzenia, nic więcej. Nie wiem, o czym rozmawialiśmy i czy w ogóle rozmawialiśmy" — dodała modelka. Zdradziła też, że Misiek Koterski wyznał jej miłość po zaledwie 11 dniach. "Powiedział, że mnie kocha. Nie odpowiedziałam od razu, że też kocham, pomyślałam, że nie będę taka łatwa" — wspomniała Marcela

Michał Koterski i Marcela Leszczak nie mieli łatwo, jeśli chodzi o akceptację ich związku. Związek pary wzbudził duże emocje w sieci, a internauci wypominali m.in. przeszłość Leszczak, która ma za sobą udział w "Top Model" i rolę w "Miłości na bogato". Misiek do grzecznych chłopców też nie należał. Wytykano im także sporą, bo 13-letnią różnicę wieku, a znajomi wprost odradzali celebrytce wiązanie się z dawnym skandalistą. "Wszyscy pisali, żeby się ze mną nie zadawać i że jestem nieodpowiedzialnym oszołomem" — mówił Michał w wywiadzie dla "Vivy!". "Kiedy się poznaliśmy, faktycznie kilka osób ostrzegało mnie przed nim, mówili, że jest dużym, nieobliczalnym dzieckiem. Padały pytania, czy wiem, co robię. Nie przejmowałam się tym" — dodała Leszczak. Aktor od początku był uczciwy wobec swojej dziewczyny i opowiedział jej o swojej burzliwej przeszłości. Po latach docierań, rozstań i powrotów, zdecydowali się w końcu na ślub.

