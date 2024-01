Misiek Koterski i Marcelina Leszczak cieszą się nowym etapem swojego związku. Byli parą przez wiele lat, choć co jakiś czas schodzili się i rozchodzili, a teraz są małżeństwem. Okazuje się więc, że przetrwali trudne chwile. Mieli wzloty i upadki, o których rozpisywały się media, a ludzie plotkowali, czy ich miłość przetrwa. Jak widać, na razie państwo Koterscy mają się świetnie. Aktorka przyjęła nazwisko męża, czym pochwaliła się niedawno w mediach społecznościowych. Zakochani wyruszyli też w podróż poślubną do ciepłych krajów, a konkretnie do Cancun w Meksyku. Do tej pory para raczej oszczędnie chwaliła się przebiegiem samej uroczystości. Jak wyglądał ślub Koterskiego i Leszczak? Czy było wesele? A jeśli tak, to jakie? Te i inne pytania zadawali fani w komentarzach. Często pytali też, gdzie odbyło się to całe podniosłe wydarzenie. Teraz ujawniono nieco więcej informacji na ten temat, wyciekły nawet zdjęcia, na których widać całą suknię panny młodej.

Wyciekły zdjęcia ze ślubu Koterskiego i Leszczak. Prześwitująca suknia panny młodej! Odważny wybór

Marcela Leszczak napisała w mediach społecznościowych wprost, że ludzie często pytają, gdzie wzięła z Michałem Koterskim ślub. Teraz, sądząc po filmie, który dodała na Instagrama, łatwo można wywnioskować, że stało się to w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na Florydzie w USA. Key West, o którym pisze Koterska, to właśnie miasto w Stanach Zjednoczonych, w archipelagu Florida Keys, port turystyczny nad Cieśniną Florydzką. Ale pojawiły się też fotki z Miami. Na najważniejszym zdjęciu widzimy zaś pannę młodą w sukni ślubnej! Leszczak postawiła na odważny wybór. Suknia jest powycinana, koronkowa i mocno prześwitująca. Trzeba przyznać, że aktorka wygląda olśniewająco. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami.

Galeria zdjęć: Ślub Michała Koterskiego i Marceli Leszczak. Powalająca suknia panny młodej