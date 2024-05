"The Voice Senior". Kto zastąpi Marylę Rodowicz? Wielkie gwiazdy na giełdzie nazwisk. Ewa Bem komentuje

Maryla Rodowicz znika z TVP? Nie dość, że nie dostała zaproszenie na festiwal do Opola, to Telewizja Polska podziękowała diwie również za współpracę w "The Voice Senior". Artystka poinformowała o tym w rozmowie z Plejadą. - Za udział w "The Voice Senior" już mi podziękowali. Na drukowanej karteczce napisali: "Dziękujemy za pani energię" - wyznała rozżalona. A to oznacza, że zwolniła się intratna posada trenera muzycznego show dla seniorów, która przynosi nie tylko renomę, ale i konkretne pieniądze.

Kto zastąpi Marylę Rodowicz w "The Voice Senior". Na giełdzie znane nazwiska: Kozidrak, Bem, Ostrowska

W sieci natychmiast zaczęły się spekulacje. Plotek dotarł do informacji, jakoby władze TVP na tym miejscu widziały Beate Kozidrak. "Osoby decyzyjne chciałyby, by nową jurorką "The Voice Senior" była Beata Kozidrak. Nie dość, że to legenda i gwiazda wielkiego kalibru, to na dodatek nigdy nie była jurorką w żadnym z tych programów. Zobaczymy, jak pójdą negocjacje. Na pewno jest droga, ale przecież Maryla też do najtańszych nie należy" - cytuje anonimowego informatora. Serwis zorganizował też sondę, w której zapytał czytelników, kto powinien zająć miejsce Maryli Rodowicz w "The Voice Senior". Najwięcej głosów zdobyła Ewa Bem, zaraz po niej uplasowała się Małgorzata Ostrowska.

Ewa Bem komentuje pogłoski o potencjalnym udziale w "The Voice Senior"

Gwiazda polskiego jazzu szybko jednak zgasiła nadzieje fanów. "Nie jestem zupełnie zainteresowana taką działalnością. Jurorką, a tym bardziej trenerką w "The Voice of Poland" nie będę". (...) Po prostu te sprawy mnie nie interesują. Zostanie mi w pamięci "Droga do gwiazd", która była pod każdym względem dla mnie wspaniała, łaskawa i ciekawa. Wyróżniała ludzi z osobowością wśród amatorów. Teraz czasy są inne i wszystko jest inne. A to "inne" nie zawsze mi się podoba" - wyjaśniła.

Galeria: Te gwiazdy wystąpią na festiwalu w Opolu 2024

Najlepsze teksty Maryli Rodowicz z nowego The Voice Senior! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.