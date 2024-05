Roksana Węgiel szczerze o kopertach z pieniędzmi! Ciekawe, co na to goście ślubni

Roksana Węgiel ślub kościelny

Roksana Węgiel od jakiegoś czasu bardzo oszczędnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Wszystko jednak wskazuje na to, że piosenkarka i Kevin Mglej są już po ślubie. Roxie nosi już podwójne nazwisko (Węgiel-Mglej), a na palcach zakochanych mienią się piękne obrączki, które - pewnie dla niepoznaki - mieli różne. Niedawno Roxie w swoim stylu, czyli bardzo powściągliwie, wypowiedziała się na temat swojego ślubu kościelnego. - Dużo się dzieje. Przygotowania trwają. Jest co robić. Data się zbliża - oznajmiła tajemniczo w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl. Zapewniła też, że po ceremonii, ukażą się "jakieś zdjęcia". Ślub kościelny prawdopodobnie odbędzie się w sierpniu. Na razie jednak trwa sezon komunijny. Podobnie jak w przypadku ślubów, zwyczajowo wręcza się wtedy koperty z pieniędzmi. Roksana Węgiel zabrała głos w sprawie prezentów na komunię. Być może te słowa są też wskazówką dla jej gości ślubnych.

Roksana Węgiel o pieniądzach w kopertach na komunię

Roxie była pytana przez dziennikarkę portalu Shownews.pl o to, ile dać na komunię do koperty. - Nie wiem, nie mam teraz takiej sumy w głowie. Komunia, to nie jest moment, w którym liczą się prezenty, koperty, tylko to jest coś więcej, coś, co powinno się przeżywać duchowo. Dlatego uważam, że powinno się stawiać na samo znaczenie tego sakramentu i każdy według własnego uznania powinien dać to, co co chce. Czasem ważniejsze są prezenty od serca niż jakieś materialne rzeczy. Oczywiście rozumiem, że na komunię dzieci dostają wiele fajnych, ciekawych prezentów, a także koperty z pieniędzmi - to jest zrozumiałe. Taki jest zwyczaj, ale to nie jest istota komunii i tego się będę trzymać. Na pewno bym coś wymyśliła fajnego. To jednak nie jest dzień, w którym skupiasz się na prezentach - urodziny są bardziej od tego - podkreśliła Roksana Węgiel. Ciekawe,, czy o ślubie też tak myśli. W końcu i komunia, i ślub są sakramentami.

