To z nią spotyka się teraz Tadeusz z Sanatorium miłości! Ciągnie go do Rolnika, co żony szuka?

jkk 20:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tadeusz w "Sanatorium miłości" zapoznał Janinę, zrobiło się poważnie, aż zachwyceni fani wróżyli im wspólną przyszłość. Jednak rzeczywistość pokonała telewizyjne uczucie, para rozstała się, nie szczędząc w sieci kąśliwych komentarzy. Za to całkiem niedawno pojawiły się zdjęcia Tadeusza w objęciach gwiazdy hitu... "Rolnik szuka żony"! Znacie ją doskonale, sprawdźcie, o kogo chodzi.