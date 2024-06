Cichopek wróciła do rodziny! Zaskakujące wyznanie gwiazdora

Rozbierała się w "Playboyu" i prowadziła "Big Brothera". Nie do wiary, co teraz robi

Co za historia!

Kasia Cichopek wraca do rodziny. Ibisz wszystko wygadał

Kasia Cichopek jest uwielbiana za swoją rolę Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Ale gwiazda nie poprzestała na zajęciu aktorskim i została prowadzącą "Pytania na śniadanie w TVP". Tam zakochała się w koledze z planu, Macieju Kurzajewskim, z którym prowadziła też np. festiwale. Po zmianie władzy w TVP podziękowano tej parze za pracę i wszyscy się zastanawiają, co będzie z nimi dalej. No i teraz już wszystko jasne.

Plotki o Cichopek w Polsacie

Kiedy niedawno Cichopek poprowadziła jubileuszowy koncert Majki Jeżowskiej na Polsat Hit Festiwal 2024, wszyscy uznali to za powrót gwiazdy do Polsatu. I słusznie, bo sama Kasia mówiła w wywiadach, że „jest w drużynie”, którą dobrze zna, mówiła nawet o „spełnieniu marzeń”. Teraz na temat powrotu Cichopek do Polsatu wypowiedział się wielki gwiazdor tej stacji, Krzysztof Ibisz. Jak zareagował?

- Powitaliśmy Kasię bardzo gorąco. Ja z Kasią wiele rzeczy przeżyłem na scenie – live i nie tylko. Razem z Kasią prowadziliśmy pięć edycji „Jak oni śpiewają”, to było ogromne show w telewizji Polsat. Plus byliśmy razem na sopockiej scenie i na wielu innych telewizyjnych wydarzeniach. Ja Kasię bardzo lubię i cieszę się, że dołączyła do naszego grona - nie krył emocji Ibisz w rozmowie z portalem "Pomponik".

Ibisz "oszalał z radości"

Wielki gwiazdor Polsatu był tak podekscytowany współpracą z Cichopek, że uznał, iż jeszcze lepiej musi okazać swoją radość. - Bardzo! Kasia znowu wróciła do naszej wielkiej rodziny Polsatu.

Teraz już nie można mieć żadnych wątpliwości, że Katarzyna Cichopek dołącza do Polsatu i nie będzie to jakiś jeden projekt, czy chwilowe prowadzenie koncertu. Pani Kasia dostanie ważna rolę i niewykluczone, że będzie robiła coś u boku Ibisza.

Nie przegap: Ania Derbiszewska pokazała twarz miesięcznego synka. Nic nie zasłaniała. Fani rozpływają się w zachwytach. Piękne zdjęcia

Sonda Będziesz tęsknić za Kasią Cichopek w "Pytaniu na śniadanie"? Tak Nie Może trochę