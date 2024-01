Patrycja Markowska już go nie ukrywa. Pokazała zdjęcia z nowym partnerem. "Jakiś kowboj"

Opozda doniosła na Królikowskiego do prokuratury. Jest decyzja sądu. Niewiarygodny obrót spraw. Teraz ona może ponieść konsekwencje!

QUIZ. Pytania z "Jeden z dziesięciu". Jeśli stracisz tylko dwie szanse i dojdziesz do finału, jesteś prawdziwym kozakiem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski we wspólnym oświadczeniu poinformowali, że kończy się ich przygoda ze śniadaniówką TVP. „Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym” - brzmiał jego fragment.

Dzisiaj okazało się, że wszyscy prowadzący "Pytanie na śniadanie" stracili pracę.

Katarzyna Cichopek przerywa milczenie po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". Zdradziła, w jakim jest stanie

Katarzyna Cichopek od kilku dni przebywa na feriach. Wszystko wskazuje na to, że była przygotowana na to, że straci pracę. Razem z ukochanym mieli już gotowe oświadczenie i wspólne zdjęcie przy którym ogłosili, że to koniec ich przygody z "Pytaniem na śniadanie". O tym, że jest w dobrej formie, świadczy także jej najnowszy wpis na Instagramie.

"Tu i teraz. Jest mi dobrze. Jestem z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi nad Oceanem Indyjskim. Cieszę się chwilą" - napisała przy zdjęciach z plaży.

Jak informował "Super Express" - aktorka wciąż będzie gwiazdą "M jak miłość". - Do końca roku na pewno będzie obecna w scenariuszu kolejnych odcinków - dowiadujemy się.

Kasia Cichopek baluje do rana w klubie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.