W sieci wrze po odejściu Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego z "Pytania na śniadanie"! "To już chyba kpiny"

Znane jest nazwisko kolejnego uczestnika „Tańca z Gwiazdami”. To dziennikarz!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozstają się z "Pytaniem na śniadanie"

Wtorkowy poranek przyniósł prawdziwą bombę. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poinformowali, że kończy się ich przygoda ze śniadaniówką TVP. „Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym” - brzmi jego fragment.

Tym samym podzielili los takich gwiazd jak: Ida Nowakowska (33 l.), Anna Popek (55 l.), Małgorzata Opczowska (34 l.), Olek Sikora (33 l.), Małgorzata Tomaszewska (34 l.) oraz Robert Rozmus (61 l.). Wygląda jednak na to, że byli przygotowani na taki krok. Ostatni raz na antenie pojawili się w czwartek, by za chwilę ruszyć na ferie zimowe. I chociaż spędzają je oddzielnie, mieli przygotowane wspólne zdjęcie do wspomnianego oświadczenia oraz jego treść.

To koniec Katarzyny Cichopek w TVP? Najpierw "Pytanie na śniadanie", a teraz "M jak miłość"? Znamy prawdę

Fakt, że znikają z "Pytania na śniadanie" nie oznacza, że tracą pracę w TVP. Aktorka cały czas jest i będzie gwiazdą "M jak miłość". - Do końca roku na pewno będzie obecna w scenariuszu kolejnych odcinków - dowiadujemy się. Kurzajewski, jako doświadczony dziennikarz, będzie komentował skoki narciarskie.

Oni sami doskonale zdają sobie z tego sprawę. Kasia od kilku dni wrzuca na InstaStories radosne zdjęcia z ferii, które spędza z dziećmi gdzieś w ciepłych krajach. Pochwaliła się nawet, że syn zmotywował ją do ćwiczeń na siłowni. W tym czasie jej partner pokazywał kadry z drogi na Kulm. W podpisie do jednego ze zdjęć zdradził, że spędzi tydzień w klasztorze. Nie wiadomo, czy będzie tam kontemplował, czy może nocował. Od czwartku będzie bowiem komentował konkurs w skokach narciarskich, który odbędzie się nieopodal. Gdy wrócą do Warszawy, omówią z pewnością zmiany, które dokonały się w ich życiu.

Kasia Cichopek baluje do rana w klubie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.