Wielka rewolucja w karierze Edyty Górniak! Po 15 latach zdecydowała się na ważny krok

Edyta Górniak zniknęła ze sceny i mediów na niemal pół roku. Jak wyjaśniła w najnowszym wywiadzie, spowodowane było to problemami zdrowotnymi. Wynikały one przede wszystkim z bardzo intensywnego czasu, jaki poświeciła pracy w ubiegłym roku. Przez prawie pół roku artystka nie miała ani jednego dnia wolnego.

Przez ostatnie pół roku przepracowałam niemal każdy dzień. Dosłownie miałam pojedyncze dni, kiedy nie musiałam czegoś robić, ale cieszę się ze wszystkich projektów, które zrobiłam w zeszłym roku, tych większych i tych mniejszych. To był niesamowity rok, piękny i owocny, ale jestem już bardzo zmęczona. Już trzy, cztery projekty temu, że nie dociągnę do końca roku, ale udało się. Dziękuję za modlitwy i wsparcie. Wiem, że się wielu fanów modli za moją siłę, za moje zdrowie, żebym miała witalność i dawała radę – mówiła Edyta Górniak "Super Expressowi" w sylwestrową noc w Zakopanem.

W ostatnich dniach Edyta Górniak wróciła do pracy, zagrała pierwsze koncerty.

Edyta Górniak pojawiła się też na wydarzeniu promującym kobiety biznesu. Tam ujawniła, co działo się z nią przez ostatnie miesiące. Okazuje się, że z jej zdrowiem było bardzo źle.

By dojść do formy, artystka wzięła prawie półroczny urlop.

Przede wszystkim wierzę w tę medycynę, która jest najstarsza, w wiedzę, która jest najstarsza na świecie. Jeździłam do różnych miejsc, oddając się w ręce przeróżnym ludziom, naturalnym uzdrowicielom, żeby wyrzucić z organizmu to, co nazbierałam - wyjawiła.