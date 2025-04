Młodziutka gwiazda zrobiła religijny coming out na żywo w „Tańcu z Gwiazdami”. Dotąd bała się, że uznają ją za wariatkę

Premiera "Hamleta" w reżyserii Jana Englerta. Kontrowersyjne pożegnanie reżysera ze sceną narodową

Jeszcze przed premierą było głośno – nie z powodu samego Szekspira, ale z powodu... obsady. W rolach Gertrudy i Ofelii Englert obsadził swoją żonę Beatę Ścibakównę oraz córkę Helenę Englert. Ta decyzja wywołała oskarżenia o nepotyzm i faworyzowanie rodziny. Krytycy zarzucali, że młoda aktorka nie jest członkinią zespołu Teatru Narodowego. Jan Englert skwitował sytuację bez ogródek:

To mnie nie obchodzi. Nie przejmuję się krytyką.

– skwitował w wywiadzie z o2.pl.

Gwiazdy na spektaklu w Teatrze Narodowym. Monika Olejnik mocno popłynęła kreacją

Mimo zamieszania, a może właśnie z jego powodu premiera przyciągnęła śmietankę towarzyską. Na widowni pojawili się m.in. Andrzej Seweryn z żoną, Daniel Olbrychski z żoną, Ewa Wiśniewska, Kinga Rusin, Maciej Musiał, Arkadiusz Janiczek, Monika Olejnik oraz Kuba Wojewódzki z tajemniczą blondynką. Nie zabrakło modowych akcentów – niektórzy goście postawili na niecodzienne stylizacje, które rozgrzały błyski fleszy i komentarze w sieci.

Trudno było oderwać na przykład wzrok od Moniki Olejnik, która wybrała na ten wieczór półprzezroczystą suknię w kolorze krwistej czerwieni, spod której wyzierała dobrze widoczna bielizna. Jak dla nas ciut za odważnie w stosunku do rangi wydarzenia, ale efekt "wow" z pewnością osiągnięty. Reszta gwiazd, które zdecydowały się na eleganckie kreacje w stonowanych kolorach - głównie w czerni, przy dziennikarce niemal zniknęła.

Gdzie i kiedy zobaczyć „Hamleta”? Jak zaprezentowała się Helena Englert?

„Hamlet” w reżyserii Englerta to nie tylko klasyka na nowo, ale też pożegnanie z epoką. Dla jednych kontrowersyjny, dla innych odważny. Jedno jest pewne – ten wieczór przejdzie do historii Teatru Narodowego. Spektakl można oglądać na Scenie im. Bogusławskiego w Teatrze Narodowym. Przedstawienie trwa około 2 godziny i 50 minut (z jedną przerwą). Bilety kosztują od 100 do 120 zł, a dla studentów i seniorów przygotowano zniżki. W galerii możecie znaleźć zdjęcia z czerwonego dywanu oraz próby medialnej spektaklu. Jak zaprezentowały się Beata Ścibakówna i Helena Englert? Sami zobaczcie!

Zobacz jak gwiazdy prezentowały się na premierze "Hamleta"

