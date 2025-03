Monika Olejnik w kusej mini. 68-letnia dziennikarka ubrała się jak nastolatka. Tylko spójrzcie na TE rajstopy!

Monika Olejnik i nudna, zwyczajna, przewidywalna stylizacja? To niemożliwe! Kto jak kto, ale dziennikarka dobrze wie, co zrobić, aby przyciągać spojrzenia niebanalnymi połączeniami. Ostatnio na jednym z wydarzeń stawiła się ubrana niczym nastolatka!

Dziennikarka połączyła bordową spódnicę z rajstopami w podobnym, ale bardziej wyrazistym kolorze. To był strzał w dziesiątkę?

Monika Olejnik w mini, skórze i rajtuzach

Olejnik pokazała się na premierze spektaklu "Anioły w Warszawie". Miała na sobie futrzane wdzianko, na które założyła połyskujący bordowy żakiet i kusą mini w identycznym odcieniu. Zestaw uzupełniła rajstopami, których nie dało się przeoczyć, i ciężkimi, czarnymi butami.

Dziennikarka wyglądała świetnie, ale, jak się okazuje, jej stylizacje nie są wynikiem długiego dumania przy szafie wypełnionej markowymi ciuchami.

Otwieram szafę, zakładam i wychodzę. Po prostu! (...) Wydaje mi się, że to jest taka domena polskiego internetu, bo nigdzie w Anglii, czy we Francji tego nie ma. Zajmują się czymś innym, a nie tym, za ile jest torebka. Bo czasami te ceny są jakieś wyjęte z kosmosu. I to jest bardzo zabawne. Wszystko jest bardzo zabawne. To chyba nie jest najważniejsze - stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" Monika Olejnik.

Monika Olejnik lubi markowe ubrania i dodatki

Dziennikarka nie oszczędza na strojach. Docenia rzeczy wartościowe i, co trzeba podkreślić, jeśli kupi sobie drogi element garderoby, nosi go często, miksuje z innymi ubraniami i wykorzystuje do tworzenia mnóstwa różnorodnych stylizacji.

Olejnik chętnie sięga po ubrania od domów mody takich, jak Gucci, Prada, Chanel czy Saint Laurent. W jej szafie można znaleźć buty Prady za 14 tysięcy złotych, kurtkę od Magdy Butrym za 11 tys., czepek od projektantki za 3,5 tys. zł czy torebkę Balenciagi wartą 20 tys. zł.

Monika Olejnik daje rady Polakom. Tym nie powinni się interesować! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.