Tak znana aktorka przyszła ubrana na imprezę. Wszyscy patrzyli na to, co ma pod pachą!

Monika Olejnik to jedna z najbardziej wpływowych dziennikarek w Polsce, znana z bezkompromisowego stylu prowadzenia wywiadów, a także ostrego języka. Od lat przeprowadza rozmowy z politykami, ekspertami oraz ludźmi ze świata kultury czy show-biznesu. Jej programy publicystyczne są szeroko komentowane, a ona sama słynie z dociekliwości.

Olejnik nie tylko cieszy się uznaniem za swoją działalność medialną, ale również uchodzi za jedną z ciekawiej ubranych polskich gwiazd. Monika uwielbia modę i odważne stylizacje, często pojawia się na prestiżowych pokazach, a także obserwuje trendy. Jej garderoba to prawdziwy skarbiec – dziennikarka chętnie sięga po ubrania od domów mody takich, jak Gucci, Prada, Chanel czy Saint Laurent.

Jej modowe wybory często wzbudzają ogromne zainteresowanie w mediach, a niektóre zestawy mogą stać się nawet inspirację.

Monika Olejnik szaleje w czepku za ponad 3 tysiące złotych

Monika Olejnik często jest fotografowana przez paparazzi, bo trudno ją przeoczyć, gdy tak wystrojona, niczym na paryski tydzień mody, paraduje po ulicach Warszawy. Tym razem jej styl naprawdę przykuwał wzrok! Gwiazda miała na sobie czarno-czerwoną, drapieżną stylizację z modnymi, koronkowymi elementami. Ciężkie buty na jej nogach to Prada - warte około 14 tysięcy, stylizowane na glany - hit sezonu. Do tego czerwone, koronkowe rajstopy i do kompletu do nich - koronkowy czepiec, wiązany pod szyją, od polskiej projektantki uwielbianej przez gwiazdy - Magdy Butrym. Koszt? Zaledwie 3,5 tysiąca złotych. Również jej projektu kurtkę wybrała Monika Olejnik - to z kolei, bagatela, 11,5 tysiąca. Całość stylizacji dziennikarka uzupełniła torebką Balenciaga za blisko 20 tysięcy. Za to wygląda niezwykle stylowo i światowo!

Zobacz naszą galerię: Monika Olejnik w czepku urodzona

Olejnik to polska Madonna? Dzień po dniu obie założyły bliźniacze stylizacje!