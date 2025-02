Diagnoza była dla niej szokiem. Monika Olejnik napisze książkę o walce z rakiem?

Skutki odczuwa do dziś

Monika Olejnik usłyszała straszną diagnozę

W połowie maja Monika Olejnik (68 l.) zamieściła na Instagramie zdjęcie ze szpitala. W poruszającym wpisie poinformowała fanów, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Dziennikarka wyznała także, że przebyła operację i czuje się już dobrze. Apelowała też do swoich fanek o to, by wykonywały profilaktyczne badania.

Dziennikarka przez lata uchodziła za okaz zdrowia. Zawsze twardo stawiała na swoim, również podczas słownych potyczek z politykami w programie "Kropka nad i".68-latka jest również bardzo aktywna fizycznie. Informacja o jej chorobie zaskoczyła wiele osób. Dzień po ujawnieniu diagnozy w sieci Monika Olejnik poprowadziła swój program.

Po operacji onkologicznej dziennikarka szybko wróciła nie tylko do pracy, ale również treningów. Od dawna zachęca swoich fanów do regularnych ćwiczeń. Gwiazda TVN-u w swoich wypowiedział wielokrotnie dziękowała za ogromne wsparcie jakie otrzymała od widzów oraz internautów. Tylko w pierwszym tygodniu po opublikowaniu informacji o chorobie, otrzymała ponad 30 tysięcy wiadomości.

Zobacz również: Monika Olejnik ubrała się jak nastolatka. Tak pokazała się na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Monika Olejnik napisze książkę o swoich doświadczeniach?

Przy każdej okazji stara się przypominać, jak ważne jest regularne badanie. Nie inaczej było w Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. W nowym wpisie wyznała, że diagnoza była dla niej szokiem. Nie poddała się jednak i zaczęła walkę. Nie tylko dla siebie, ale też dla swoich bliskich.

Badajcie się kochani, badajcie się kochane i #proszę nie poddawajcie się po badaniach! Miałam raka, diagnoza mnie zszokowała, nie poddałam się, namawiam Was na badania - trzeba to zrobić dla siebie dla bliskich. Nie ma nic lepszego niż życie! - napisała dziennikarka.

W dalszej części wpisu po raz kolejny zachęciła czytelników do regularnej aktywności fizycznej. Podziękowała za ogrom wsparcia. Wspomniała również o spotkaniach, które odbyła. Monika Olejnik stwierdziła, że często spotyka się z pytaniami o to, czy napisze książkę o swoich doświadczeniach. Jesteśmy pewni, że taka pozycja z pewnością cieszyłaby się ogromnym zainteresowaniem. Dziennikarka nie ma jednak zamiaru spisywać swoich wspomnień.

Otrzymuje liczne zapytania i propozycje - czy napiszę książkę o tym jak walczyć z rakiem? Z szacunku dla wiedzy naukowej dyplomowanych lekarzy, z szacunku dla pracowników ochrony zdrowia - nie zamierzam pisać takiej książki. Ja zawsze przy każdej okazji będę Wam przypominać o CODZIENNEJ profilaktyce - podkreśliła Olejnik.

Zobacz również: Tak mieszka Monika Olejnik. Stosy książek i prywatnych zdjęć, wielki telewizor

Autor:

Jacek Rozenek wspiera Monikę Olejnik i otwiera się na temat własnego zdrowia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.