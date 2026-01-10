Radosław Majdan awanturował się na ulicy. Aż uszy bolą od wulgaryzmów! Teraz komentuje

10 stycznia na youtubowym profilu Samochodoza pojawiło się nagranie, które narobiło zamieszania! Widać na nim Radka Majdana i tajemniczą kobietę, którzy awanturują się z twórcą internetowym. O co poszło? O parkowanie w niedozwolonym miejscu. Gwiazdy, podobnie jak zwyczajni ludzi, nie zawsze stosują się do przepisów i zasad ruchu drogowego. Bywa, że przejadą na czerwonym świetle - jak Monika Olejnik w czerwcu zeszłego roku, bywa, że źle zaparkują - jak Maciej Musiał w marcu 2024 r., Piotr Stramowski w grudniu 2024 r. czy Radosław Majdan w lutym 2025 r.

Wydaje się, że zwłaszcza złe parkowanie bywa problematyczne. Radek Majdan znów został o to oskarżony, a awantura trafiła do sieci. Małgorzaty Rozenek, która też miewa kłopot ze znalezieniem miejsca parkingowego, wówczas nie było przy mężu.

Pani nagrana razem z Radosławem Majdanem to nie jest jego żona, a każde z nich wysiadło z innego samochodu - czytamy na Facebooku.

Co się stało? Wielka awantura o parkowanie. Padło mnóstwo wulgaryzmów

Na YouTubie, ale również na facebookowym koncie Samochodoza można znaleźć zaskakujące wideo. Akcja nagrania dzieje się w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej, a bohaterami afery są Radosław Majdan i tajemnicza kobieta oraz youtuber, który wyłapuje niechlubne zachowania na drodze. Jak pisze w sieci "samochodoza to choroba przenoszona drogą".

Pierwsze sekundy nagrania pokazują wzburzonego sportowca i kobietę, która podbiega do niego, youtubera i auta. Słychać dźwięk gwizdka i mnóstwo wulgaryzmów.

- Pop...doliło cię, k...a mać?! - krzyczy kobieta, a Majdan dodaje:

- Dawaj k...a policję, niech frajer k..a płaci!

Kobieta krzyczy, że w pobliżu jest szkoła. Być może to ma usprawiedliwić nieprawidłowe parkowanie?

- Jesteś zj...nym łbem?! Jeszcze nagrywa, zobacz - podkreśla Majdan.

Youtuber, wyklinany przez sportowca i jego towarzyszkę, całe zdarzenie uwiecznił kamerką w telefonie. Już po wszystkim wyjaśnił, że, gdy jechał rowerem, nieprawidłowo ustawione auta uniemożliwiały mu normalne poruszanie się po drodze. Dlatego zamykał wystające na jezdnię lusterka samochodów. Gdy to robił i jechał, usłyszał wołanie. Wtedy stanął twarzą w twarz z Majdanem i krzyczącą kobietą.

Majdan komentuje aferę

W rozmowie z Plotkiem Majdan przedstawił swoją wersję wydarzeń.

Jechał zamaskowany człowiek, który demolował samochody pod szkołą. Samochody rodziców, którzy czekali na swoje dzieci. Matka wsiada z dzieckiem, czy przechodzi koło samochodu, dziecko jest rozhisteryzowane, bo facet w tym momencie podjeżdża i rozwala jej lusterko i robi to z kolejnym każdym samochodem. Sorry, ale nie mogłem inaczej na to zareagować - stwierdził.

Sportowiec nie wezwał jednak służb.

