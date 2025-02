Radosław Majdan parkuje jak niewidomy! Kto to widział takie rzeczy! Mamy zdjęcia

Radosław Majdan łamie przepisy drogowe

Radosław Majdan jeździ po Warszawie samochodem, który jego żona, Małgorzata Rozenek-Majdan, otrzymała w ramach współpracy ambasadorskiej z marką Mazda. Zalety tego auta można by z pewnością długo wymieniać, ale co z tego, skoro bywa tak głupio parkowane!

Radosław Majdan, jako były reprezentant Polski, popularny celebryta i ojciec małego dziecka, powinien świecić przykładem. Tymczasem łamie przepisy w biały dzień. Gdyby w pobliżu była policja, Radek zostałby ukarany mandatem co najmniej wysokości 500 zł i straciłby 5 punktów karnych. A co najgorsze, gdyby potrzebował zaparkować tam ktoś, kto rzeczywiście mierzy się z niepełnosprawnością, miałby poważny problem.

Być może Majdan stresował się tym, co w swoim programie opowiada o nim jego była żona? Doda (40 l.) w show "Naga prawda czy naga Doda?" nazwała go bowiem "klaunem", wyśmiała wiek i wygląd... - Radziu to jest nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. Już troszeczkę podstarzały, więc proszę go nie denerwować pytaniami. Spójrz, jaki on był zestresowany. Był w takich emocjach, że mu tupecik prawie spadł z głowy - zareagowała bardzo złośliwie na widok jednego z wywiadów Radka.

Oj Radziu, Radziu... Miejmy nadzieję, że dzięki nowym okularom przejrzysz na oczy i nie przeoczysz już dużej niebieskiej koperty.

Zobaczcie w naszej galerii, jak parkuje Radosław Majdan.