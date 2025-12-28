Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-12-28 7:22

Prezydent Elbląga Michał Missan zdecydował o wprowadzeniu w nocy z soboty na niedzielę (27/28.12) stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Decyzja zapadła po tym, jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy – przekazały miejskie służby.

Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy

i

Autor: Michał Missan Prezydent Elbląga/FB/ Materiały prasowe
  • W Elblągu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe
  • Poziom rzeki Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy – 590 cm
  • Notowany jest dalszy wzrost poziomu wody
  • Przyczyną jest cofka z Zalewu Wiślanego
  • Poziom alarmowy wynosi 610 cm
  • Rozłożono rękawy przeciwpowodziowe
  • Służby pozostają w gotowości
  • Apel o ostrożność i unikanie brzegów rzeki
  • IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i oblodzeniem

Stan ostrzegawczy na rzece Elbląg został przekroczony przy poziomie 590 cm. Dodatkowo notowany jest dalszy wzrost wody, a prognozy hydrometeorologiczne pozostają niekorzystne ze względu na silny wiatr z północnego zachodu. Miasto zapewnia, że wszystkie służby pozostają w pełnej gotowości, a sytuacja na rzece jest stale monitorowana.

W sobotni wieczór w najbardziej zagrożonych miejscach Elbląga, m.in. na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz w rejonie ul. Warszawskiej, profilaktycznie rozłożono rękawy przeciwpowodziowe. Podnoszenie się poziomu wody w rzece Elbląg jest efektem tzw. cofki. Silny wiatr z północnego zachodu powoduje napływ wód z Zalewu Wiślanego do rzeki. Dla Elbląga poziom alarmowy wynosi 610 cm.

Czytaj też: Golf roztrzaskał się na drzewie. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia jest w szpitalu

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w pobliżu brzegów rzeki oraz bieżące śledzenie komunikatów dotyczących pogody i sytuacji hydrologicznej. W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. W Elblągu działa także całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warmii i Mazur ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Alert obejmuje m.in. powiat braniewski, elbląski oraz miasto Elbląg. Prognozowany jest wiatr z północnego zachodu o prędkości do 45 km/h, z porywami sięgającymi 85 km/h. Synoptycy ostrzegają również przed możliwym oblodzeniem.

Kaufland w Niemczech i w Polsce. Gdzie jest taniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ELBLĄG WIADOMOŚCI
ELBLĄG