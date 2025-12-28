- W Elblągu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe
- Poziom rzeki Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy – 590 cm
- Notowany jest dalszy wzrost poziomu wody
- Przyczyną jest cofka z Zalewu Wiślanego
- Poziom alarmowy wynosi 610 cm
- Rozłożono rękawy przeciwpowodziowe
- Służby pozostają w gotowości
- Apel o ostrożność i unikanie brzegów rzeki
- IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i oblodzeniem
Stan ostrzegawczy na rzece Elbląg został przekroczony przy poziomie 590 cm. Dodatkowo notowany jest dalszy wzrost wody, a prognozy hydrometeorologiczne pozostają niekorzystne ze względu na silny wiatr z północnego zachodu. Miasto zapewnia, że wszystkie służby pozostają w pełnej gotowości, a sytuacja na rzece jest stale monitorowana.
W sobotni wieczór w najbardziej zagrożonych miejscach Elbląga, m.in. na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz w rejonie ul. Warszawskiej, profilaktycznie rozłożono rękawy przeciwpowodziowe. Podnoszenie się poziomu wody w rzece Elbląg jest efektem tzw. cofki. Silny wiatr z północnego zachodu powoduje napływ wód z Zalewu Wiślanego do rzeki. Dla Elbląga poziom alarmowy wynosi 610 cm.
Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w pobliżu brzegów rzeki oraz bieżące śledzenie komunikatów dotyczących pogody i sytuacji hydrologicznej. W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. W Elblągu działa także całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warmii i Mazur ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Alert obejmuje m.in. powiat braniewski, elbląski oraz miasto Elbląg. Prognozowany jest wiatr z północnego zachodu o prędkości do 45 km/h, z porywami sięgającymi 85 km/h. Synoptycy ostrzegają również przed możliwym oblodzeniem.