14-latka straciła przytomność w CH Ogrody. Wynik badania krwi szokuje. To kolejna taka sytuacja w Elblągu

Elbląg: Dramatyczne sceny w CH Ogrody

W sobotę, 31 stycznia, w godzinach popołudniowych, tętniące życiem Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu stało się areną niepokojących wydarzeń. Wśród robiących zakupy ludzi, jedna z nastolatek nagle osunęła się na ziemię - donosi "Express Elbląg". Jak wynika z relacji świadków, 14-letnia dziewczynka zasłabła i straciła przytomność. Na szczęście reakcja osób postronnych była natychmiastowa – na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

Ochrona obiektu, poinformowana o incydencie, zabezpieczyła miejsce i powiadomiła policję. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, podjęli decyzję o pilnym przetransportowaniu nastolatki do szpitala. Dopiero tam, po przeprowadzeniu niezbędnych badań, wyszła na jaw szokująca przyczyna zasłabnięcia. Jak ustalili funkcjonariusze policji, badanie toksykologiczne wykazało aż 1,9 promila alkoholu w organizmie 14-latki.

Plaga pijanych nastolatków? To nie pierwszy taki przypadek

Niestety, to nie jest odosobniony przypadek, który budzi niepokój mieszkańców Elbląga. Jak zauważa, "Express Elbląg" niedawno doszło do bardzo podobnej sytuacji, kiedy to 15-letni chłopiec również trafił do szpitala z objawami ostrego zatrucia alkoholowego. Powtarzające się incydenty z udziałem nietrzeźwych nieletnich rodzą poważne pytania o bezpieczeństwo i dostępność alkoholu dla młodzieży.

Policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie, w jakich okolicznościach dziewczynka spożywała alkohol i kto jej go udostępnił.

