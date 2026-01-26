Ksiądz oddał całą tacę na WOŚP! Mocne słowa duchownego poruszyły wiernych

Proboszcz z Elbląga kontynuuje tradycję. Duchowny przekazał datki z tacy i własne środki na WOŚP.

Ksiądz Klaban motywuje swój gest osobistymi doświadczeniami i chęcią spłacenia „długu społecznego”.

Duchowny odważnie stwierdza, że „gdyby każdy ksiądz oddał jedną tacę”, nikt by na tym nie stracił.

Proboszcz wspiera WOŚP. Gest, który stał się tradycją

Jak poinformował portal expresselblag.pl, w niedzielę (25 stycznia), podczas finału WOŚP w Elblągu, proboszcz parafii Dobrego Pasterza na zakończenie mszy, na oczach parafian i przede wszystkim za ich zgodą, przekazał pieniądze z tacy do wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To gest, który w tej parafii stał się już symbolem.

Ksiądz Kazimierz Klaban nie poprzestaje jednak tylko na datkach zebranych podczas mszy. Jak co roku, duchowny wspiera WOŚP również z własnych, prywatnych środków. Nie kryje, dlaczego zdecydował się na taki krok.

Dlaczego ksiądz Klaban wspiera Wielką Orkiestrę?

− Był czas, że bardzo dużo ludzi mi pomogło w różny sposób, a ja nie jestem z tych, którzy od życia chcieliby tylko brać i czerpać. Doszedłem do wniosku, że ten dług społeczny należy w końcu spłacić − mówił w rozmowie z dziennikarzami portalu.

Kapłan przyznał także, że jego decyzja ma związek z osobistymi doświadczeniami.

− Nie ukrywałem również tego, że wielokrotnie leżałem w szpitalu, wówczas widziałem na szpitalnych sprzętach ponaklejane serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy pomyślałem, a czemu nie na ten cel przekazać? − podkreślał.

„Gdyby każdy ksiądz oddał jedną tacę...” − odważne słowa proboszcza

Szczególne emocje wywołały jednak jego kolejne słowa. − Gdyby każdy ksiądz oddał jedną tacę, nikt by nie zubożał − stwierdził bez ogródek. Jak dodał, nie chce nikogo oceniać, ale uważa, że przekazanie jednej tacy z jednej mszy nie byłoby dla nikogo stratą.

Źródło: expresselblag.pl

WOŚP SHORT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.