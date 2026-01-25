Tak wyglądało Światełko do Nieba! Spektakularny koniec 34. finału WOŚP [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-25 22:50

Światełko do Nieba tradycyjnie zwieńczyło w niedzielę, 25 stycznia, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku już 34. Polacy przekazali na charytatywny cel już ponad 125 mln zł, ale to jeszcze nie koniec liczenia. Żeby podziękować wszystkim dobroczyńcom, w wielu miastach w całym kraju zorganizowano specjalne pokazy. Światełko do Nieba zawitało m.in. do Warszawy.

  • Ponad 125 milionów złotych zebrano podczas 34. Finału WOŚP na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
  • Wydarzenie zgromadziło 120 tysięcy wolontariuszy, a wieczorem odbyło się tradycyjne Światełko do Nieba.
  • Główne obchody w Warszawie miały miejsce na błoniach PGE Narodowego, gdzie tysiące ludzi podziwiało widowiskowy pokaz.
  • Sprawdź, jak wyglądało warszawskie Światełko do Nieba i dowiedz się o niezwykłych aukcjach, które wciąż trwają!

34. finał WOŚP. Światełko do Nieba w Warszawie

Już ponad 125 mln zł zebrano podczas 34. finału WOŚP. W tym roku kwestowano na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Podczas jednodniowej, ogólnokrajowej zbiórki na ulicach pojawiło się ponad 120 tys. wolontariuszy. Żeby podziękować im i innym ludziom dobrej woli, którzy zdecydowali się wesprzeć szczytny cel, w wielu miastach w Polsce odbyło się Światełko do Nieba.

W Warszawie centralnym punktem wydarzeń były błonia PGE Narodowego, gdzie pod sceną zebrały się tłumy warszawiaków i przyjezdnych. Przybywali całymi rodzinami, z przyjaciółmi i bliskimi, by wspólnie przeżyć ten wyjątkowy moment. W towarzystwie wolontariuszy i ekipy Pokojowego Patrolu wspólnie podziwialiśmy widowiskowe „Światełko do Nieba”, które – podobnie jak w poprzednich latach – było niesłychanie widowiskowym przedstawieniem - czytamy na stronie WOŚP.

Zdjęcia ze Światełka do Nieba w Warszawie znajdziecie w naszej galerii. Niedzielna zbiórka nie kończy całkowicie narodowej kwesty, bo część aukcji będzie trwać jeszcze do lutego. Jest wśród nich m.in. zestaw, który przygotowała Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Polscy naukowcy zachęcają do licytowania lejka z kanistrem, które miały bliższe spotkanie z niedźwiedziem polarnym - szczegóły zdarzenia i dokumentujące je nagranie można znaleźć TUTAJ.

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!

Polecany artykuł:

Przerwali płot i ruszyli w kierunku zwierząt! Kontrowersje po zamknięciu schron…
Super Express Google News
Światełko do nieba rozświetliło noc. WOŚP 2026
41 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŚP
ŚWIATEŁKO DO NIEBA