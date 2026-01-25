Ponad 125 milionów złotych zebrano podczas 34. Finału WOŚP na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Wydarzenie zgromadziło 120 tysięcy wolontariuszy, a wieczorem odbyło się tradycyjne Światełko do Nieba.

Główne obchody w Warszawie miały miejsce na błoniach PGE Narodowego, gdzie tysiące ludzi podziwiało widowiskowy pokaz.

Sprawdź, jak wyglądało warszawskie Światełko do Nieba i dowiedz się o niezwykłych aukcjach, które wciąż trwają!

34. finał WOŚP. Światełko do Nieba w Warszawie

Już ponad 125 mln zł zebrano podczas 34. finału WOŚP. W tym roku kwestowano na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Podczas jednodniowej, ogólnokrajowej zbiórki na ulicach pojawiło się ponad 120 tys. wolontariuszy. Żeby podziękować im i innym ludziom dobrej woli, którzy zdecydowali się wesprzeć szczytny cel, w wielu miastach w Polsce odbyło się Światełko do Nieba.

- W Warszawie centralnym punktem wydarzeń były błonia PGE Narodowego, gdzie pod sceną zebrały się tłumy warszawiaków i przyjezdnych. Przybywali całymi rodzinami, z przyjaciółmi i bliskimi, by wspólnie przeżyć ten wyjątkowy moment. W towarzystwie wolontariuszy i ekipy Pokojowego Patrolu wspólnie podziwialiśmy widowiskowe „Światełko do Nieba”, które – podobnie jak w poprzednich latach – było niesłychanie widowiskowym przedstawieniem - czytamy na stronie WOŚP.

Zdjęcia ze Światełka do Nieba w Warszawie znajdziecie w naszej galerii. Niedzielna zbiórka nie kończy całkowicie narodowej kwesty, bo część aukcji będzie trwać jeszcze do lutego. Jest wśród nich m.in. zestaw, który przygotowała Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Polscy naukowcy zachęcają do licytowania lejka z kanistrem, które miały bliższe spotkanie z niedźwiedziem polarnym - szczegóły zdarzenia i dokumentujące je nagranie można znaleźć TUTAJ.