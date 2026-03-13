Zmiana rozkładów wszystkich tramwajów w Warszawie. ZTM podał datę

ZTM Warszawa zmienia rozkłady jazdy wszystkich tramwajów

Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wydali w czwartek oficjalny komunikat o gruntownych wiosennych roszadach w grafiku kursowania tramwajów. Nowe rozkłady dla poszczególnych składów zaczną obowiązywać od soboty, 14 marca, a ich głównym celem jest znacząca poprawa koordynacji połączeń oraz punktualności na trasach.

Z perspektywy podróżnych niezwykle istotny jest fakt utrzymania dotychczasowej liczby realizowanych przejazdów oraz częstotliwości kursowania, która w godzinach szczytu nadal wyniesie co ok. cztery lub osiem minut w zależności od linii. Przedstawiciele ZTM apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na same godziny pojawiania się wagonów na przystankach, chociaż zapowiadane przez nich przesunięcia ograniczą się zaledwie do kilku minut różnicy.

"Takie korekty są wprowadzane co jakiś czas, zwykle 1-2 razy w roku. Miasto to żywy organizm - powstają nowe połączenia, zmieniają się trasy pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, warunki ruchu drogowego w mieście, a tym samym czas przejazdu pomiędzy przystankami i rozkłady jazdy trzeba do tych zmian dostosowywać. Teraz zmieniamy czasy przejazdu w ok. 50 punktach sieci" - podkreślił ZTM Warszawa.

Gdzie sprawdzić nowe godziny odjazdów tramwajów w Warszawie?

Opublikowany komunikat precyzuje dodatkowo, że wdrożone modyfikacje służą nie tylko usprawnieniu codziennych przesiadek i zwiększeniu niezawodności transportu, ale pomogą też sprawniej zarządzać flotą tramwajów niskopodłogowych na stołecznych torowiskach. Zaktualizowane grafiki kursowania można już bez problemu odnaleźć w dedykowanej zakładce na portalu Warszawskiego Transportu Publicznego.

