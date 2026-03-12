Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego zamyka ważną ulicę, ale finał inwestycji jest już blisko.

Vanessa Nachabe
2026-03-12 10:12

Po miesiącach względnego spokoju, gdy prace nad nową linią tramwajową toczyły się głównie w podziemnym tunelu, budowa wkracza w decydującą fazę naziemną. Niestety, dla mieszkańców i kierowców oznacza to powrót utrudnień. Od nocy z 13 na 14 marca ulica Białobrzeska na Ochocie zostanie zamknięta, a zmiany potrwają aż do drugiej połowy kwietnia.

  • Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego wymusza zamknięcie ul. Białobrzeskiej, co zmienia trasy autobusów 154, 157 i N01.
  • Prace drogowe obejmą przebudowę skrzyżowania, a utrudnienia potrwają do połowy kwietnia.
  •  Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twój dojazd i kiedy planowane jest uruchomienie tunelu tramwajowego!

Mieszkańcy Ochoty muszą przygotować się na miesiąc poważnych utrudnień. Rusza kluczowy etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego, który przenosi prace z podziemi na powierzchnię, co oznacza zamknięcie ulicy Białobrzeskiej i spore zmiany w organizacji ruchu. To okresowa niedogodność, ale jednocześnie ostatnia prosta przed uruchomieniem jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w stolicy.

Miesiąc utrudnień: Co się zmienia od 14 marca?

Największą zmianą będzie całkowite zamknięcie wlotu ulicy Białobrzeskiej w ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. od strony Opaczewskiej. Drogowcy w tym miejscu przebudują całe skrzyżowanie, w tym przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Oznacza to konieczność korzystania z objazdów. Objazd do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprowadzono ulicami: Grójecką, Dickensa i Szczęśliwicką. Nadal nie będzie można przejechać ulicą Białobrzeską w stronę ulicy Kopińskiej. Tymczasowe przejście dla pieszych: „Zebra” przy Białobrzeskiej zostanie przeniesiona na drugą stronę skrzyżowania, w rejon ulicy Orzeszkowej.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej

Zmiany dotkną trzech linii autobusowych, które od 14 marca pojadą nowymi trasami:

Linia 154 w kierunku P+R Al. Krakowska zostanie skierowana na objazd ulicami Szczęśliwicką i Dickensa.Linia 157 jadąca w stronę Gwiaździstej ominie zamknięty odcinek ulicami: Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Szczęśliwicką.Linia N01 w kierunku Nowodworów pojedzie trasą zmienioną przez ulice Pawińskiego, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r.Warto dodać, że linia nocna N01 w kierunku Ursynowa Północnego wraca na swoją stałą trasę.

Finał prac coraz bliżej. Kiedy ruszy nowy tramwaj?

Choć zamknięcie ulicy jest uciążliwe, harmonogram prac napawa optymizmem. To jeden z ostatnich tak dużych etapów budowy na powierzchni. II kwartał 2026 przewiduje udostępnienie drugiej jezdni ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Pełny przejazd po obu jezdniach Alej Jerozolimskich w drugiej połowie 2026 roku.Jak też rozpoczęcie jazd próbnych tramwajów w nowym tunelu. Uruchomienie trasy wymagać będzie skomplikowanej procedury odbiorowej, porównywalnej z odbiorem stacji metra. 

 Jak będzie wyglądać nowa trasa?

Nowa trasa o długości 1,6 km połączy ulicę Grójecką z Dworcem Zachodnim. Będzie to prawie 600-metrowy tunel biegnący pod Alejami Jerozolimskimi i Parkiem Pięciu Sióstr. Tramwaje zatrzymają się na przystanku przy ul. Szczęśliwickiej, a następnie zjadą do podziemnej stacji końcowej. To właśnie tam pasażerowie odczują największą korzyść. Podziemny przystanek na poziomie -2 zostanie połączony z dworcem kolejowym za pomocą wind, podwójnych schodów ruchomych i schodów stałych. Wyjście znajdzie się tuż przy wejściach na perony kolejowe, tworząc bezpieczny i zintegrowany węzeł przesiadkowy.Więcej o tej niesamowitej inwestycji można doczytać na Tramwaje Warszawskie.

