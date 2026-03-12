Śmierć 63-letniego strażnika miejskiego. Zabrakło dla niego lżejszego etatu

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-12 10:10

Dramatyczne sceny rozegrały się na warszawskim Grochowie, gdzie podczas rutynowej interwencji na Placu Szembeka nagle zmarł strażnik miejski. Funkcjonariusz miał 63 lata i próbował zmienić charakter swojej pracy na mniej obciążający organizm. Choć przełożony pozytywnie zaopiniował jego prośbę, w jednostce brakowało wolnych wakatów. Mężczyźnie do upragnionej emerytury zostały zaledwie dwa lata.

straż miejska

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Śmierć strażnika miejskiego na warszawskim Grochowie

Wtorkowy poranek (10 marca) przyniósł fatalne wieści ze stolicy. Około godziny 9 rano mieszkańcy wezwali służby na Plac Szembeka w dzielnicy Grochów, uskarżając się na dobiegające stamtąd krzyki oraz głośne zachowanie. Na miejsce udał się patrol, w którym służył doświadczony funkcjonariusz, pan Krzysztof. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” donoszą, że zaraz po przyjeździe pod wskazany adres mężczyzna niespodziewanie osunął się na ziemię. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia 63-latka nie udało się uratować.

Rzecznik warszawskiej straży miejskiej zabiera głos

Przedstawiciele formacji odnieśli się już oficjalnie do tych smutnych doniesień, potwierdzając zgon swojego wieloletniego funkcjonariusza.

Polecany artykuł:

Straż Miejska w Warszawie rekrutuje. Zostało 100 etatów, jak wyglądają zarobki?

− Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego pracownika, do której doszło podczas pełnienia obowiązków służbowych. To wydarzenie niezwykle trudne i bolesne dla całej naszej społeczności

Zaledwie dwadzieścia cztery miesiące dzieliły 63-latka od przejścia na zasłużoną emeryturę. „Gazeta Wyborcza” ustaliła dodatkowo, że mężczyzna starał się niedawno o zmianę stanowiska i chciał pilnować bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej. Praca stacjonarna stanowi znacznie mniejsze obciążenie niż codzienne patrole i użeranie się z agresorami na ulicach miasta.

Wniosek o przeniesienie 63-latka. Komunikat służb

Internet szybko obiegły plotki sugerujące bezduszność dowództwa, które rzekomo zablokowało zmianę przydziału. Oficjalne stanowisko rzecznika całkowicie dementuje te rewelacje.

− Nie jest też prawdą, jakoby kierownictwo oddziału odmówiło wcześniej funkcjonariuszowi przeniesienia do służby w ochronie obiektów. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię naczelnika oddziału, ale mógł być zrealizowany dopiero w momencie wystąpienia wakatu na takim stanowisku

Przedstawiciel prasowy podkreślił wyraźnie, że mundurowy nie uskarżał się na żadne dolegliwości przed wyjściem w teren. Nikt nie zauważył u niego niepokojących objawów w trakcie porannego przydzielania zadań.

− Każdy pracownik Straży Miejskiej m.st. Warszawy ma aktualne badania dopuszczające go do pracy. Każdy może też zgłosić złe samopoczucie przełożonemu na początku dnia pracy czy w dowolnym jej momencie. Zmarły funkcjonariusz nie zgłaszał problemów ze zdrowiem podczas odprawy ani w żadnej chwili do momentu tragicznego zdarzenia

Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu
Sonda
Czy straż miejska jest potrzebna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA