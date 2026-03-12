Wielkanocny catering od Magdy Gessler. Ceny restauracji U Fukiera zwalają z nóg

Zbliża się Wielkanoc, co oznacza powrót corocznego dylematu: samodzielne gotowanie czy zakup gotowych dań? Temat ten znów budzi ogromne emocje, a wszystko za sprawą świątecznej oferty z restauracji U Fukiera należącej do Magdy Gessler. Zobacz, z jakimi wydatkami trzeba się liczyć, zamawiając potrawy u najsłynniejszej polskiej restauratorki.

Wielkanoc w Polsce. Tradycja a gotowe potrawy

Polskie święta wielkanocne to od zawsze domowa atmosfera, zapach pieczonej babki, faszerowane jajka i wielki garnek aromatycznego żurku nastawiony już w przeddzień. Obecnie jednak widać wyraźny trend, w którym coraz więcej osób rezygnuje ze stania przy kuchni na rzecz gotowych dań z restauracji lub cateringu. To opcja nie tylko dla zabieganych, ale też szansa na kulinarną odmianę. Wśród najbardziej popularnych ofert prym wiedzie ta z warszawskiej restauracji U Fukiera na Starym Mieście, której właścicielką jest Magda Gessler.

Oferta świąteczna U Fukiera. Ile kosztuje catering Magdy Gessler?

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w słynnym warszawskim lokalu pojawia się dedykowane menu. W ofercie znajdziemy polskie klasyki – od faszerowanych jajek, poprzez różnorodne sałatki i wędliny, aż po tradycyjne, słodkie wypieki. Jednak to właśnie koszt poszczególnych pozycji przyprawia wielu o zawrót głowy. Dla części osób ceny nawet najprostszych potraw są dużym zaskoczeniem. Pełne zestawienie kwot, jakie trzeba wydać na świąteczny catering od znanej restauratorki, prezentujemy w galerii zdjęć poniżej.

Magda Gessler zaskakuje cennikiem. Restauracja U Fukiera uchodzi za luksusową

Cennik w prowadzonej przez Magdę Gessler warszawskiej restauracji U Fukiera regularnie staje się przedmiotem gorących dyskusji. Wizyta w tym lokalu wymaga przygotowania odpowiedniego budżetu. Za samą porcję żurku zapłacimy 49 zł, natomiast tradycyjny, chrupiący kotlet schabowy podawany z zasmażaną kapustą na całej patelni to wydatek rzędu 86 zł! Z uwagi na takie stawki, miejsce to często jest postrzegane jako lokal z najwyższej półki cenowej.

