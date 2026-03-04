Wielka inwestycja wokół Warszawy nabiera tempa. GDDKiA odkryła karty w ważnym przetargu

Ważne informacje od GDDKiA ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Drogowcy przekazali istotne informacje dotyczące otwarcia ofert w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla kolejnego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Chodzi o odcinek S50 łączący węzeł Przyborowice na drodze S7 z okolicami ekspresówki S8, na północny wschód od stolicy. Do przetargu stanęło aż jedenastu zainteresowanych wykonawców. Najtańszą propozycję złożyła firma TRAKT, która wyceniła swoje usługi na kwotę 7 833 255 złotych.

Aktualnie urzędnicy prowadzą szczegółową weryfikację nadesłanych ofert przetargowych. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem, gdyż stanowi czterdzieści procent ogólnej oceny punktowej. Duże znaczenie ma również doświadczenie projektantów drogowych i mostowych, a także kompetencje zespołów środowiskowych oraz geologicznych, które razem mają istotny wpływ na ostateczny wynik.

Harmonogram prac nad nową trasą wokół Warszawy według GDDKiA

Jeżeli cała procedura przebiegnie bez zakłóceń, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje sfinalizować umowę z wybranym wykonawcą w połowie bieżącego roku. Zwycięska firma otrzyma na realizację wszystkich powierzonych zadań sporo czasu. Cały proces ma potrwać łącznie czterdzieści osiem miesięcy od momentu złożenia podpisów.

- Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 62. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym, technicznym oraz ekonomicznym. Docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz od północy ominie Warszawę - poinformowała GDDKiA.

