Pech na trasie. Dwa samochody zakończyły jazdę w rowach

Zuzanna Sekuła
2026-03-04 12:28

Na mazowieckich drogach doszło do dwóch groźnych incydentów. Służby interweniowały w Legardzie oraz Płochocinie, gdzie błędy kierowców doprowadziły do utraty panowania nad pojazdami i twardego lądowania w rowach.

  • Groźne kolizje na trasach DK60 oraz DK92 wymagały interwencji służb.
  • Uczestnicy wyszli z opresji cało i nie wymagali leczenia szpitalnego.

Wypadek w Legardzie. Kierowca Fiata ukarany wysokim mandatem

Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Legarda, leżącej przy drodze krajowej nr 60. Z ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie wynika, że 22-letni kierowca dostawczego Fiata niespodziewanie zjechał z trasy. Mężczyzna z powiatu iławskiego, w chwili incydentu był trzeźwy. Pokonało go zmęczenie za kierownicą.

Sześć zakazów, mefedron i dachowanie w rowie. Pościg za audi na DK7

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną zdarzenia było zmęczenie kierowcy. 22-letni mieszkaniec Iławy, kierując pojazdem marki Fiat, zjechał z jezdni do przydrożnego rowu” – przekazali funkcjonariusze.

W pojeździe, oprócz kierowcy, znajdowała się 22-letnia pasażerka. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na sprawcę surową karę. Młody mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych oraz 10 punktów karnych.

Kolizja Mercedesa z ciężarówką w Płochocinie

Kolejny incydent miał miejsce na drodze krajowej nr 92 w Płochocinie. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu osobowego marki Mercedes z ciągnikiem siodłowym Scania. Według wstępnych ustaleń, kierujący autem osobowym przeliczył się podczas manewru wyprzedzania i zahaczył o naczepę jadącej z naprzeciwka ciężarówki.

W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległy trzy koła naczepy, a Mercedes zakończył jazdę w rowie. Osobówką podróżowało łącznie pięć osób: czterech mężczyzn i jedna kobieta. Szczęśliwie, mimo groźnego przebiegu zdarzenia, skończyło się na strachu i lekkich obrażeniach u jednej osoby, która nie wymagała hospitalizacji.

Źródło: KPP Gostynin, Miejski Reporter

Twarde lądowanie w rowach. Pechowy koniec dwóch różnych podróży
