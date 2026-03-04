Pech na trasie. Dwa samochody zakończyły jazdę w rowach

Groźne kolizje na trasach DK60 oraz DK92 wymagały interwencji służb.

wymagały interwencji służb. Uczestnicy wyszli z opresji cało i nie wymagali leczenia szpitalnego.

Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Legarda, leżącej przy drodze krajowej nr 60. Z ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie wynika, że 22-letni kierowca dostawczego Fiata niespodziewanie zjechał z trasy. Mężczyzna z powiatu iławskiego, w chwili incydentu był trzeźwy. Pokonało go zmęczenie za kierownicą.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną zdarzenia było zmęczenie kierowcy. 22-letni mieszkaniec Iławy, kierując pojazdem marki Fiat, zjechał z jezdni do przydrożnego rowu” – przekazali funkcjonariusze.

W pojeździe, oprócz kierowcy, znajdowała się 22-letnia pasażerka. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na sprawcę surową karę. Młody mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych oraz 10 punktów karnych.

Kolizja Mercedesa z ciężarówką w Płochocinie

Kolejny incydent miał miejsce na drodze krajowej nr 92 w Płochocinie. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu osobowego marki Mercedes z ciągnikiem siodłowym Scania. Według wstępnych ustaleń, kierujący autem osobowym przeliczył się podczas manewru wyprzedzania i zahaczył o naczepę jadącej z naprzeciwka ciężarówki.

W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległy trzy koła naczepy, a Mercedes zakończył jazdę w rowie. Osobówką podróżowało łącznie pięć osób: czterech mężczyzn i jedna kobieta. Szczęśliwie, mimo groźnego przebiegu zdarzenia, skończyło się na strachu i lekkich obrażeniach u jednej osoby, która nie wymagała hospitalizacji.

Źródło: KPP Gostynin, Miejski Reporter