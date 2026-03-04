Budowa nowej linii kolejowej w woj. mazowieckim. Miliony trafią na ważną inwestycję

Radni województwa mazowieckiego podjęli kluczową decyzję, wpływającą na przyszłość transportu w regionie. Zabezpieczono kolejne fundusze niezbędne do realizacji projektu połączenia kolejowego na trasie Zegrze–Przasnysz. Do 2030 roku samorząd województwa zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 24,7 mln zł.

Projekt z rządowym wsparciem

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” angażuje łącznie osiemnaście jednostek samorządowych, w tym władze województwa. Przedsięwzięcie to uzyskało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Kolej+. Marszałek Adam Struzik zapewnia, że Mazowsze od samego początku aktywnie uczestniczy w planowaniu rozwiązań, które mają na celu istotne ułatwienie życia podróżnym w regionie.

„Przystąpiliśmy do partnerstwa, bo to niezwykle potrzebna, ale też duża i niełatwa inwestycja. Współpraca wszystkich partnerów projektu zapewni jej dobrą realizację. Zadeklarowaliśmy, że pokryjemy 53,5 proc. wymaganego wkładu własnego, i tak się stanie. W sumie do końca 2030 r. przeznaczymy na ten cel ponad 24,7 mln zł” - zaznaczył Adam Struzik.

Całkowity koszt tego etapu projektu wynosi 306 mln zł. Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska poinformowała, że podczas ostatniej sesji sejmiku radni postanowili zwiększyć nakłady na inwestycję o ponad 296 tys. zł. Pieniądze posłużą do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej nowej lokalizacji odcinka linii kolejowej oraz dodatkowego przystanku osobowego Karwacz. Koszty te zostaną pokryte wspólnie przez samorząd Mazowsza, miasto i gminę Przasnysz oraz powiat przasnyski.

„Dodatkowo radni zdecydowali o przesunięciu środków na realizację projektu na poszczególne lata. W sumie będzie to ponad 24,7 mln zł, z czego w 2025 r. zostało wydatkowanych ponad 165 tys. zł; na 2026 r. zaplanowano ponad 530 tys. zł; na 2027 r. - ponad 989 tys. zł; na 2028 r. - ponad 742 tys. zł; na 2029 r. - ponad 22,1 mln zł, a na 2030 r. - ponad 236 tys. zł” - przekazała Milewska.

Termin budowy trasy kolejowej Zegrze-Przasnysz

Przedstawicielka urzędu dodała, że w ramach inwestycji przewidziano nie tylko prace projektowe, ale także wykup gruntów. Pod koniec marca ubiegłego roku Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło podpisanie umowy na projekt wart 32,5 mln zł, a wykonawca otrzymał 53 miesiące na realizację zlecenia. Przedstawiciele resortu wskazywali wówczas, że roboty budowlane powinny być prowadzone w latach 2030-2033, choć wiele zależy od zapewnienia odpowiedniego finansowania. Szacuje się, że koszt powstania całej linii wraz z realizacją prac budowlanych wyniesie około 2 mld zł.

Według aktualnych planów po oddaniu nowej trasy do użytku będzie ona obsługiwana przez 14 par pociągów na dobę. Czas przejazdu pomiędzy Zegrzem a Przasnyszem ma wynosić około 50 minut. Na szlaku kolejowym znajdą się m.in. przystanki w Serocku, Pułtusku, Makowie Mazowieckim oraz samym Przasnyszu.

