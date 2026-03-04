Matka i nastoletni syn zginęli na przejeździe kolejowym. "Na zawsze w sercach". Nowe ustalenia prokuratury

Zuzanna Sekuła
Piotr Lis
2026-03-04 9:00

39-letnia Ewelina P. i jej 16-letni syn Łukasz zginęli na miejscu po tym, jak ich samochód zderzył się z szynobusem na oznakowanym przejeździe kolejowym. Do tragedii doszło 21 lutego, zaledwie kilometr od ich domu. Okoliczności wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Są pierwsze ustalenia.

16-latek i jego mama zginęli kilometr od domu. Pociąg zmiażdżył ich auto na przejeździe kolejowym

i

Autor: Facebook; KMP Ostrołęka/ Materiały prasowe
  • Prokuratura wszczęła śledztwo po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Susku Nowym.
  • Matka z 16-letnim synem zginęli na miejscu po zderzeniu samochodu z szynobusem.
  • Ustalono, że kierująca nie zatrzymała się przed torami. Jakie nowe fakty ujawni dochodzenie?

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Hyundai wjechał wprost pod szynobus

Do zdarzenia doszło w sobotę, 21 lutego 2026 roku, około godziny 18:30 w Susku Nowym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca samochodem osobowym marki Hyundai, 39-letnia Ewelina P., nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała na oznakowany przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus relacji Białystok - Ostrołęka. Siła uderzenia była ogromna.

Śmierć na miejscu ponieśli kierująca pojazdem Ewelina P. i jej syn, 16-letni Łukasz P. Pasażerowie szynobusu - 20 osób - nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Prokuratura bada okoliczności tragedii w Susku Nowym

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano służby ratunkowe i policję. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków.

„W toku postępowania przesłuchano w charakterze świadków osoby podróżujące szynobusem, członków rodziny ofiar wypadku, powołano biegłego z zakresu patomorfologii. Po przeprowadzonej sekcję zwłok Eweliny P. i Łukasza P. Biegły jako bezpośrednią przyczynę zgonu obu osób wskazał urazy wielonarządowe” – przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

W trakcie śledztwa polecono przeprowadzenie kolejnych działań, m.in. zabezpieczenie nagrań z monitoringu w kabinie pojazdu szynowego. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności sprawy.

Wzruszające pożegnanie Łukasza. Szkoła w żałobie

Śmierć Łukasza wstrząsnęła społecznością Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, do którego uczęszczał 16-latek. Na stronie internetowej szkoły pojawiło się wzruszające pożegnanie:

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Łukasza. Brak słów, by wyrazić żal, jaki odczuwa cała społeczność naszej szkoły. Łukasz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako uśmiechnięty, życzliwy i wartościowy młody człowiek. Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i bliskich Łukasza oraz Jego Mamy składają dyrekcja, wychowawczyni i koledzy z klasy IIIF, grono pedagogiczne, pracownicy i wszyscy uczniowie”.

Nie brakuje też głosów dotyczących samego przejazdu. To już drugi śmiertelny wypadek w tym miejscu. Może powinien być tam szlaban napisała w sieci jedna z mieszkanek.

Galeria zdjęć 12
Sonda
Czy zawsze zatrzymujesz się przy znaku STOP na przejeździe kolejowym?
