Wracali do domu, zginęli na torach. Łzy i niedowierzanie po śmierci Łukasza i jego mamy

Tragedia na Mazowszu. Matka i syn zginęli po zderzeniu samochodu z szynobusem. Do domu mieli kilometr.

Wypadek miał miejsce na oznakowanym przejeździe kolejowym. Hyundai wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg.

Szkoła 16-letniego Łukasza, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, opublikowała wzruszające pożegnanie.

Śmierć matki i syna w Susku Nowym

Do wypadku doszło 21 lutego około godziny 18:30 na oznakowanym przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowy Hyundai wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający szynobus. Uderzenie było potężne. Matka i jej nastoletni syn nie mieli żadnych szans na przeżycie.

− Śmierć na miejscu poniosła 39-letnia kierująca pojazdem oraz 16-letni pasażer. Oboje byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego − przekazywał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Szczegóły zdarzenia na przejeździe kolejowym

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego dokładnie o 18:30. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe i policjanci z Ostrołęki. Pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin wykonywano szczegółowe czynności. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz szkice sytuacyjne.

Reakcja szkoły na tragiczną śmierć ucznia

Do tragedii odniosła się również szkoła 16-latka, do której chodził. W mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające pożegnanie Łukasza i jego mamy.

− Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Łukasza Panusia. Brak słów, by wyrazić żal, jaki odczuwa cała społeczność naszej szkoły. Łukasz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako uśmiechnięty, życzliwy i wartościowy młody człowiek. Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i bliskich Łukasza oraz Jego Mamy składają dyrekcja, wychowawczyni i koledzy z klasy IIIF, grono pedagogiczne, pracownicy i wszyscy uczniowie − czytamy.

Śmierć 16 latka na torach