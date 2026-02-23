Wracali do domu, zginęli na torach. Łzy i niedowierzanie po śmierci Łukasza i jego mamy

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-23 14:42

Został im zaledwie kilometr. Tyle dzieliło ich od domu. A wystarczyła chwila i doszło do przeraźliwej tragedii, która wstrząsnęła całym województwem mazowieckim. W sobotę wieczorem (21 lutego) w Susku Nowym 39-letnia kobieta i jej 16-letni syn Łukasz zginęli po zderzeniu auta z szynobusem.

16-latek i jego mama zginęli kilometr od domu. Pociąg zmiażdżył ich auto na przejeździe kolejowym

i

Autor: Facebook; KMP Ostrołęka/ Materiały prasowe
  • Tragedia na Mazowszu. Matka i syn zginęli po zderzeniu samochodu z szynobusem. Do domu mieli kilometr.
  • Wypadek miał miejsce na oznakowanym przejeździe kolejowym. Hyundai wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg.
  • Szkoła 16-letniego Łukasza, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, opublikowała wzruszające pożegnanie.

Śmierć matki i syna w Susku Nowym

Do wypadku doszło 21 lutego około godziny 18:30 na oznakowanym przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowy Hyundai wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający szynobus. Uderzenie było potężne. Matka i jej nastoletni syn nie mieli żadnych szans na przeżycie.

Śmierć na miejscu poniosła 39-letnia kierująca pojazdem oraz 16-letni pasażer. Oboje byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego − przekazywał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Szczegóły zdarzenia na przejeździe kolejowym

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego dokładnie o 18:30. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe i policjanci z Ostrołęki. Pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin wykonywano szczegółowe czynności. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz szkice sytuacyjne.

Reakcja szkoły na tragiczną śmierć ucznia

Do tragedii odniosła się również szkoła 16-latka, do której chodził. W mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające pożegnanie Łukasza i jego mamy.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Łukasza Panusia. Brak słów, by wyrazić żal, jaki odczuwa cała społeczność naszej szkoły. Łukasz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako uśmiechnięty, życzliwy i wartościowy młody człowiek. Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i bliskich Łukasza oraz Jego Mamy składają dyrekcja, wychowawczyni i koledzy z klasy IIIF, grono pedagogiczne, pracownicy i wszyscy uczniowie − czytamy.

Polecany artykuł:

16-latek i jego mama zginęli kilometr od domu. Pociąg zmiażdżył ich auto na prz…
Śmierć 16 latka na torach
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚMIERTELNY WYPADEK