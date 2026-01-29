Przechodził przez pasy, nagle osunął się na jezdnię i zaczął drżeć. Z ust leciała mu piana

Ostrołęka. Na ulicy ratowali życie mężczyzny

Do zdarzenia doszło wieczorem w środę, 28 stycznia, na ul. Goworowskiej w Ostrołęce. Przechodzący przez pasy mężczyzna nagle osunął się na jezdnię i zaczął drżeć w konwulsjach! Z jego ust wydobywała się piana. Działo się to na środku drogi, gdzie każdy nadjeżdżający pojazd stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny.

- Świadkiem tej sytuacji był policjant z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, który akurat przebywał poza służbą. Widząc, co się dzieje, natychmiast podbiegł do poszkodowanego. Wspólnie z innymi osobami przenieśli mężczyznę z jezdni na chodnik, eliminując ryzyko potrącenia - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Wzorowa postawa przechodniów

Funkcjonariusz doskonale wiedział co robić. W pierwsze kolejności zabezpieczył głowę poszkodowanego, aby podczas napadu drgawek nie doszło do dodatkowego urazu, a także ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej. Cały czas kontrolował jego stan. Następnie z pomocą osób, które również zatrzymały się, by pomóc, okrył poszkodowanego kocem termicznym, chroniąc go przed wychłodzeniem.

Do czasu przyjazdu wezwanych na miejsce służb ratunkowych funkcjonariusz monitorował funkcje życiowe i dbał o bezpieczeństwo mężczyzny.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczki. Instruktaż Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.