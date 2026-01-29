Radosław J. usłyszał zarzuty. Tak zachowywał się podczas przesłuchania

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-29 14:04

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami warszawskiego Zacisza. Radosław J. (49 l.) został zatrzymany pod zarzutem brutalnego zamordowania własnych rodziców. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa i zabicia zwierząt domowych. Podczas przesłuchania mężczyzna nie wyjawił motywów swojego czynu.

Radosław J. w prokuraturze. Jakie usłyszał zarzuty?

W środę, 28 stycznia, warszawscy antyterroryści wkroczyli do domu na Zaciszu, gdzie na parterze budynku odkryto ciała Wiesławy i Tadeusza. Zatrzymany na miejscu Radosław J., syn ofiar, stawiał opór i próbował zaatakować funkcjonariuszy maczetą. Po obezwładnieniu mężczyzny, policja pod nadzorem prokuratury rozpoczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie tej wstrząsającej zbrodni.

W czwartek, 29 stycznia, Radosław J. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszał dwa zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych. – 49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych – przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

Podwójne zabójstwo na Targówku. Radek J. maczetą atakował kontrterrorystów
Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie trafiło do sieci

Radosław J. z zarzutami. Do niczego się nie przyznał

Prokurator Staros przekazała też, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Podczas przesłuchania milczał jak zaklęty i odmówił składania wyjaśnień.

Dzień wcześniej stawiał opór policji. Po tym, jak zdaniem śledczych zamordował swoich rodziców i pozabijał psy, zabarykadował się na piętrze. Do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy. Nie udało się im przekonać 49-latka do poddania się. Wtedy do akcji wkroczyli antyterroryści ze Specjalnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Przez dłuższy czas próbowali sforsować drzwi do jego mieszkania. W tym czasie J. próbował atakować ich maczetą. Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.

Radosław J. doprowadzony do prokuratury
23 zdjęcia

Polecany artykuł:

Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie t…
Podwójne zabójstwo na Targówku. Radek J. maczetą bronił się przed kontrterrorystami
49 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZACISZE
TARGÓWEK
WARSZAWA