Radosław J. usłyszał zarzuty. Tak zachowywał się podczas przesłuchania

Radosław J. w prokuraturze. Jakie usłyszał zarzuty?

W środę, 28 stycznia, warszawscy antyterroryści wkroczyli do domu na Zaciszu, gdzie na parterze budynku odkryto ciała Wiesławy i Tadeusza. Zatrzymany na miejscu Radosław J., syn ofiar, stawiał opór i próbował zaatakować funkcjonariuszy maczetą. Po obezwładnieniu mężczyzny, policja pod nadzorem prokuratury rozpoczęła szczegółowe dochodzenie w sprawie tej wstrząsającej zbrodni.

W czwartek, 29 stycznia, Radosław J. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszał dwa zarzuty zabójstwa oraz zarzut zabicia trzech zwierząt domowych. – 49-latek usłyszał zarzuty zabójstwa rodziców na Targówku, a także zabicia trzech zwierząt domowych – przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie trafiło do sieci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Radosław J. z zarzutami. Do niczego się nie przyznał

Prokurator Staros przekazała też, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Podczas przesłuchania milczał jak zaklęty i odmówił składania wyjaśnień.

Dzień wcześniej stawiał opór policji. Po tym, jak zdaniem śledczych zamordował swoich rodziców i pozabijał psy, zabarykadował się na piętrze. Do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy. Nie udało się im przekonać 49-latka do poddania się. Wtedy do akcji wkroczyli antyterroryści ze Specjalnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Przez dłuższy czas próbowali sforsować drzwi do jego mieszkania. W tym czasie J. próbował atakować ich maczetą. Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.