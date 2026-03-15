Rafał utopił Renatę w wannie. Opis zbroni przeraża

25 lat więzienia za zabójstwo kobiety w Repkach. 41-latek utopił Renatę H. w wannie

Jest wyrok w sprawie zbrodni w na wschodzie Mazowsza! Mężczyzna utopił znajomą w wannie, teraz usłyszał wyrok. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Rafała M. na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 50-letniej Renaty H. Do tragedii doszło w nocy z 21 na 22 marca 2025 roku w miejscowości Repki w powiecie sokołowskim. Z ustaleń prokuratorów wynika, że oskarżony zaatakował kobietę w jej domu podczas kąpieli. Według komunikatu przekazanego przez prokuratora Bartłomieja Świderskiego z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, Rafał M. działał „w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia”. Śledczy ustalili, że śmierć kobiety nastąpiła wskutek utonięcia. Do tragedii doszło w marcu 2025 roku w Repkach w powiecie sokołowskim. Prokuratura w Siedlcach opublikowała opis zbrodni na rządowej stronie internetowej.

Zanurzył jej ciało w wannie i trzymał, aż utonęła. Długo nie wyjdzie zza krat

"(...) zabił Renatę H. w ten sposób, że zaatakował leżącą w wannie Renatę H. poprzez zanurzenie jej głowy pod lustro wody, dociskanie jej ciała na wysokości klatki piersiowej do ścian wanny i przytrzymywania jej górnych kończyn za nadgarstki, przedramiona i ramiona tak by zanurzyć ją pod wodą i pod nią trzymać, co też nastąpiło, w wyniku czego doszło do śmierci Renaty H. przez utonięcie".

Sprawa wyszła na jaw 22 marca 2025 roku. Tego dnia do policji w Sokołowie Podlaskim zgłosiła się zaniepokojona kobieta, która od kilku godzin nie mogła skontaktować się ze swoją znajomą mieszkającą w Repkach. Na miejsce skierowano patrol policji. Po wejściu do domu funkcjonariusze znaleźli ciało 50-letniej mieszkanki powiatu sokołowskiego. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły, że do jej śmierci przyczyniły się działania innej osoby. Dwa dni później policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego, który był znajomym zmarłej. Początkowo mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. 27 marca 2025 roku Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W toku dalszego postępowania śledczy zmienili kwalifikację prawną czynu. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia o zabójstwo. Jak poinformowała prokuratura, wydany wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

