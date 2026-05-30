W przełomowym 1980 roku, gdy rodziła się Solidarność, Prymas Stefan Wyszyński stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym narodu, uznając ruch za "głos sumienia narodowego".

Kardynał Wyszyński jednoznacznie wspierał dążenia robotników do wolności, jednocześnie roztropnie wzywając obie strony do dialogu i odpowiedzialności, by zapobiec konfrontacji.

Mediator i Mąż Stanu. Rola Prymasa w czasach „Solidarności”

Narodziny „Solidarności” w 1980 roku były w dużej mierze owocem wieloletniej pracy duszpasterskiej Prymasa. W strajkujących robotnikach widział on nie tylko ruch społeczny, ale przede wszystkim „głos sumienia narodowego”. W tym przełomowym momencie kardynał Stefan Wyszyński odegrał kluczową rolę jako mąż stanu i najwyższy autorytet moralny narodu. Jako roztropny mediator wzywał obie strony do dialogu, starając się zapobiec konfrontacji. Jego postawa udzieliła „Solidarności” bezcennej legitymacji w jej najtrudniejszym okresie. Zawsze podkreślał, że odnowa Ojczyzny musi zacząć się od odnowy moralnej.

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia: aktualne do dziś

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku, a za swoje heroiczne życie został beatyfikowany 12 września 2021 roku. Jego postać pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i drogowskazem godności. Nauczanie, jakie pozostawił Prymas Tysiąclecia, pozostaje aktualne do dziś, koncentrując się na bezwarunkowej godności każdej osoby ludzkiej, wartości rodziny oraz prawie narodu do wolności. Jego program odnowy moralnej, znany jako ABC Społecznej Krucjaty Miłości, to uniwersalny kodeks postępowania oparty na szacunku i życzliwości:

Szanuj każdego człowieka.Myśl dobrze o wszystkich.Mów zawsze życzliwie o drugich.Rozmawiaj z każdym językiem miłości.Przebaczaj wszystko wszystkim.Działaj zawsze na korzyść bliźniego.Czynnie współczuj w cierpieniu.Pracuj rzetelnie.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie celebrowana przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego - 1957 rok