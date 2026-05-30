Warszawa: Nie żyje niespełna dwuletni chłopiec. Wypadł z balkonu na 10. piętrze

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-30 11:06

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór na warszawskim Bródnie. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze bloku przy ulicy Wysockiego, informuje Miejski Reporter. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

  • Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze bloku przy ul. Wysockiego,
  • Na miejscu pracowały dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka patroli policji,
  • Kobieta opiekująca się dzieckiem była trzeźwa; sprawę bada prokuratura.

Tragedia w mieszkaniu na 10. piętrze

Do zdarzenia doszło w piątek (29 maja) przed godziną 20 na warszawskim Bródnie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze budynku przy ulicy Wysockiego. Według wstępnych informacji dziecko znajdowało się pod opieką matki. Kobieta miała na chwilę stracić chłopca z oczu, gdy przebywał w mieszkaniu, przekazał Miejski Reporter. W tym czasie doszło do tragedii.

Grób malutkiego Jeremiego, który zakrztusił się winogronem w żłobku

Polecany artykuł:

Tragedia w Ząbkach. Utopił się dwuletni chłopczyk. Wiadomo, co dalej z klubem d…

Dziecka nie udało się uratować

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Działania prowadziły dwa zespoły ratownictwa medycznego, a teren wokół budynku zabezpieczały liczne patrole policji. Pomimo podjętej reanimacji i wysiłków ratowników życia dziecka nie udało się uratować.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności

Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Ustalono, że kobieta sprawująca opiekę nad chłopcem była trzeźwa. Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają obecnie dokładny przebieg zdarzenia oraz wszystkie okoliczności, które doprowadziły do śmierci dziecka.

Źródło: Miejski Reporter

Polecany artykuł:

Dwuletni Ignacy zginął pod kołami dostawczaka na oczach ojca. Szokująca decyzja…
Bródno. Śmiertelny upadek dziecka z balkonu
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
ŚMIERĆ DZIECKA