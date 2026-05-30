Warszawa: Nie żyje niespełna dwuletni chłopiec. Wypadł z balkonu na 10. piętrze

Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze bloku przy ul. Wysockiego,

Na miejscu pracowały dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka patroli policji,

Kobieta opiekująca się dzieckiem była trzeźwa; sprawę bada prokuratura.

Tragedia w mieszkaniu na 10. piętrze

Do zdarzenia doszło w piątek (29 maja) przed godziną 20 na warszawskim Bródnie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze budynku przy ulicy Wysockiego. Według wstępnych informacji dziecko znajdowało się pod opieką matki. Kobieta miała na chwilę stracić chłopca z oczu, gdy przebywał w mieszkaniu, przekazał Miejski Reporter. W tym czasie doszło do tragedii.

Dziecka nie udało się uratować

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Działania prowadziły dwa zespoły ratownictwa medycznego, a teren wokół budynku zabezpieczały liczne patrole policji. Pomimo podjętej reanimacji i wysiłków ratowników życia dziecka nie udało się uratować.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności

Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Ustalono, że kobieta sprawująca opiekę nad chłopcem była trzeźwa. Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają obecnie dokładny przebieg zdarzenia oraz wszystkie okoliczności, które doprowadziły do śmierci dziecka.

Źródło: Miejski Reporter