Impreza w każdej dzielnicy Warszawy! Święto Saskiej Kępy i Ogrodu Saskiego, Riverlights na Wiśle to nie wszystko

Ostatki majówki, Dzień Dziecka i zaległy Dzień Matki oraz święta dzielnic spowodowały istną kumulację wydarzeń w stolicy w sobotę i niedzielę. To już nie jest dylemat wyboru między koncertem Julii Pietruchy na Mokotowie a koncertem poświęconym Stanisławowi Soyce na Saskiej Kępie. To już jest dylemat, na co pójść w jednej tylko dzielnicy, bo w Śródmieściu z jednej strony świetlna parada łodzi na Wiśle, a z drugiej retro piknik w Ogrodzie Saskim. - Mamy nadzieję, że z tego nadmiaru nie zostaniecie w domach! Niech nasz wybór będzie dla Was przewodnikiem.

Riverlights

„Riverlights” to największa parada łodzi na Wiśle w Polsce. Korowód oświetlonych łodzi o zachodzie słońca (ok. godz. 21.30) wyruszy z Dworca Wodnego WWA. Popłyną szkuty, galary, baty, motorówki, łodzie pasażerskie i statki ozdobione światłami i dekoracjami. Oprawę muzyczną zapewnią Lily Houser (artystka sztuk wizualnych z Poznania) oraz Phao Sanato - wokalista i producent muzyczny. - To widowisko łączące tradycję żeglugi z nowoczesnością. Od 2020 r. już na stałe wpisało się w harmonogram wydarzeń Dzielnicy Wisła – mówi pełnomocnik prezydenta Jan Piotrowski.

Święto Saskiej Kępy

W sobotę, 30 maja coroczne Święto Saskiej Kępy! Ul. Francuska tradycyjnie zamieni się na cały dzień w wielki deptak pełen muzyki, jedzenia i sztuki. Rozpocznie się o godz. 14.15 wspólnym odśpiewaniem „Małgośki” Tegoroczne hasło imprezy to „Życie nie tylko po to jest, by brać”. Autorowi tych słów Stanisławowi Soyce poświęcony będzie główny koncert na scenie przy rondzie Waszyngtona, na której wystąpią m.in. Orkiestra Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego z udziałem Anny Rusowicz, Katarzyna Groniec, Natalia Grosiak, Renata Przemyk, Paulina Przybysz, Skubas, Aga Zaryan i wnuczka Soyki. Na scenie przy ul. Obrońców z recitalem wystąpią Magdalena Kumorek (godz. 14.30) i Tomasz Karolak (17.30).

Największa w roku impreza Rembertowa

W niedzielę, 31 maja Święto Rembertowa. Świętowanie odbywać się będzie na terenie rekreacyjnym przy Strażackiej i Kordiana. To największa plenerowa impreza dzielnicy. W godz. 12-22 zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych - dmuchane miasteczko, karuzelę, mobilne planetarium, strefę VR, symulatory wyścigowe. Na finał pikniku o godz. 18 zagra zespół Afromental, a o godz. 19.30 – Pectus. Święto zakończy DJ Tassmański i finałowe Piana Party. Wydarzenie poprowadzi Artur Orzech.

Orange Warsaw Festival

W sobotę, 30 maja Tor Wyścigów Konnych Służewiec zadrży od basów drugiego dnia koncertów Orange Warsaw Festival. To jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce i oficjalne otwarcie sezonu festiwalowego. Koncerty będą odbywały się na dwóch scenach – Orange Stage oraz Warsaw Stage. Sobotni program wypełnią koncerty FKA twigs, Olivia Dean, Blood Orange, Sokoła czy Jan-rapowania. Organizatorzy przygotowali także strefy gastronomiczne i miejsca relaksu. Ostatnie występy zakończą się po północy.

Pokazy w Parku Fontann

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann należą do najbardziej widowiskowych atrakcji plenerowych Warszawy. Fontanny na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP na Podzamczu w sobotę, 30 maja ożyją o godz. 21.30 i opowiedzą historię „Wielkie Serca”. Motywem przewodnim widowiska są ludzie, którzy inspirują innych. Na wodnych ekranach pojawią się animacje oraz sylwetki wybitnych Polaków związanych z Warszawą, między innymi Robert Lewandowski, Iga Świątek, Fryderyk Chopin, Andrzej Wajda czy Tamara Łempicka.

Dzień Dziecka w Łazienkach

Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich potrwa cały weekend (godz. 10-18) i będzie połączeniem edukacji, zabawy oraz aktywności artystycznych, przygotowanych dla najmłodszych. Na terenie ogrodów w niedzielę, 31 maja będzie można wziąć udział w warsztatach kreatywnych, grach terenowych, spacerach przyrodniczych, animacjach i pokazach edukacyjnych. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz teatralnych i poznawać historię Łazienek przez zabawę. Dorośli – obejrzeć teatr kamishibai i zawody hobbyhorsingu.

Julia Pietrucha na Służewie

W sobotę, 30 maja w amfiteatrze osiedla „Służew nad Dolinką” przy ul. Batuty i Bacha gwiazdą mokotowskiej majówki (o godz. 19) będzie Julia Pietrucha. Impreza „Bądź z nami off line” rozpocznie się o godz. 14. W programie zajęcia plastyczne, gry ruchowe oraz aktywności integracyjne. A wieczorem publiczność usłyszy nastrojowe utwory znane z albumów Pietruchy „Parsley”, „Postcards from the Seaside” oraz projektu „Neonova”.

