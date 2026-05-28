Najsłynniejszy przewodnik kulinarny świata po raz kolejny docenił polską gastronomię. Najnowsze zestawienie Michelin Polska 2026 ujrzało światło dzienne 27 maja podczas oficjalnej uroczystości, którą zorganizowano w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W tegorocznej edycji zaszczytne odznaczenia przyznano czterem kolejnym punktom na mapie kraju.

W pełnym wydaniu słynnego przewodnika sklasyfikowano łącznie 196 polskich obiektów gastronomicznych. Aktualnie dziesięć z nich legitymuje się jedną gwiazdką, z kolei krakowska Bottiglieria 1881 z powodzeniem obroniła swój dotychczasowy, najwyższy krajowy status, po raz kolejny zatrzymując dwie gwiazdki Michelin.

Gwiazdki Michelin 2026. Cztery nowe restauracje docenione przez inspektorów

Przedstawiciele słynnego przewodnika zaznaczają, że obecne zestawienie ma dla naszego kraju wyjątkowo szczególny charakter. „Tegoroczny Przewodnik to kamień milowy, ponieważ stanowi pierwszy w historii Polski wybór obejmujący miasta i obszary wiejskie, które wcześniej nie były uwzględniane w Przewodniku MICHELIN” - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Michelin Guide.

W prestiżowym gronie debiutantów znalazła się pszczyńska restauracja Steampunk. Inspektorzy docenili nie tylko fenomenalny poziom serwowanych tam potraw, ale także unikalny klimat lokalu, który zlokalizowano we wnętrzach dawnej wieży ciśnień i w pełni zaaranżowano w surowym stylu. „Inspektorzy uznali dania szefa kuchni Ziemowita Owczarza za technicznie dopracowane i pięknie zbalansowane” - przekazali organizatorzy w uzasadnieniu. Obiekt ten jest zarazem pierwszym z gwiazdką w nowych regionach włączonych w tym roku do oceny.

Ogromnym zaskoczeniem, a zarazem krokiem milowym, okazał się niewątpliwy sukces stołecznego Alon Omakase. To pierwsza w granicach naszego kraju restauracja serwująca kuchnię japońską, której ostatecznie udało się zdobyć prestiżową gwiazdkę Michelin.

„Szef kuchni Alon Than i jego zespół zachwycają gości swoim kunsztem wykonania i precyzją w posługiwaniu się nożami” - napisano w entuzjastycznej recenzji. Kulinarni specjaliści przyznali najwyższe noty za klasyczne sushi w stylu Edomae oraz idealnie skomponowane smaki. W podsumowaniu werdyktu szczególną uwagę zwrócono między innymi na mistrzowskie nigiri z langustynką i limonką.

Wrocławskie restauracje BABA i Most na liście Michelin 2026

Kolejne dwa odznaczenia powędrowały tym razem do stolicy Dolnego Śląska. Wrocławska restauracja BABA zarządzana przez Beatę Śniechowską zaliczyła bardzo spektakularny awans, zmieniając dotychczasowy status Bib Gourmand na prestiżową gwiazdkę. „W swobodnej, gwarnej atmosferze serwuje subtelnie złożone dania, które podkreślają walory ich głównych składników” - argumentuje Michelin Guide.

Inspektorzy bez wahania zachwycili się innowacyjnym podejściem do tradycyjnej, polskiej kuchni, a szczególne pochwały zebrały tam autorskie pierogi „Petit Bonbon”. Kolejny wrocławski triumfator to restauracja Most, mająca swoją siedzibę w obrębie kompleksu Między Mostami. Eksperci wysoko ocenili tu przede wszystkim nieszablonowe menu degustacyjne oraz podejście do jakości używanych produktów.

Ta restauracja z Krakowa utrzymuje dwie gwiazdki Michelin

Na absolutnym szczycie kulinarnego zestawienia niezmiennie plasuje się krakowska Bottiglieria 1881. Lokal ten jako jedyny na terenie całej Polski utrzymał ocenę dwóch gwiazdek, udowadniając swój kunszt już czwarty rok z rzędu.

„Inspektorzy byli pod wrażeniem poziomu wyrafinowania i kreatywności szefów kuchni, którzy odważnie i niezwykle oryginalnie interpretowali klasyczną kuchnię polską” - napisano we fragmencie oficjalnego podsumowania. Tym samym renomowana krakowska restauracja w dalszym ciągu nie ma sobie równych na naszym rodzimym rynku.

Pełna lista restauracji w Polsce z jedną gwiazdką Michelin na 2026 rok

Na ten moment elitarnym statusem i jedną gwiazdką Michelin mogą oficjalnie pochwalić się następujące lokale w naszym kraju:

Arco by Paco Pérez w Gdańsku,

Giewont w Kościelisku,

Muga w Poznaniu,

NUTA w Warszawie,

hub.praga w Warszawie,

Rozbrat 20 w Warszawie,

Alon Omakase w Warszawie,

BABA we Wrocławiu,

Most we Wrocławiu,

Steampunk w Pszczynie.