Został Ci ten napój po imprezie? Podlej nim storczyka, a roślina zacznie wypuszczać pąki, a liście zrobią się bardziej zielone. Nawożenie storczyka

Pielęgnacja storczyków wymaga uwagi w kwestii podłoża i nawadniania, jednak to właśnie odpowiednie nawożenie decyduje o ich spektakularnym kwitnieniu.

Odkryj zaskakujący domowy trik: regularne podlewanie rozcieńczonym piwem dostarcza orchideom niezbędnych witamin i minerałów, wzmacniając ich korzenie.

Sprawdź, jak ta prosta metoda sprawi, że Twoje kwiaty będą rosły bujniej i kwitły obficiej przez cały rok, odmieniając wygląd Twojej domowej kolekcji!

Regularnie podlewaj tym storczyki przez cały rok, a będą lepiej rosły i kwitły

Podłoże, podlewanie oraz nawożenie. To złota zasada pielęgnacji storczyków. Te wyjątkowo pięknie kwiaty trafiły do Europy z Azji na przełomie XVI i XVII wieku i od tego czasu podbił serca wszystkich miłośników roślin doniczkowych. Nie tylko przepięknie kwitną, to jeszcze są wieloletnie, a niektóre popularne odmiany (takie jak falenopsis) obsypują kwiatami także jesienią i zimą.

Podstawą pielęgnacji storczyków jest odpowiednie podłoże i warstwa drenażu. Bez tego żaden storczyk nie będzie rozwijał się prawidłowo. Orchidee należą do gatunku roślin, których korzenie nie mogą być zanurzone w wodzie i potrzebują regularnego dostępu do powietrza. Ogranicza to ryzyko gnicia korzeni oraz pojawienie się patogenów grzybowych wywołujących choroby. Na dno doniczki ze storczykiem należy rozsypać warstwę keramzytu, torfu lub pumeksu wulkanicznego. Eksperci wskazują, że drenaż należy wymieniać średnio co dwa lata lub podczas przesadzania rośliny.

Podlewanie storczyków powinny być wyważone. Nie należy przelewać rośliny, a nadmiar wody zbierającej się w podstawie trzeba odlać. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale bez zastojów wody. Eksperci radzą, aby storczyki podlewać częściej, ale mniejszą ilością wody. Ważne również, aby zawsze używać do tego odstanej lub przegotowanej wody. Zawiera ona mnie związków mineralnych z wapnia i magnezu, które odpowiadają za powstawanie kamienia, który może osadzać się w ziemi.

Ostatnim ważnym krokiem w pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Nie musisz sięgać po profesjonalne odżywki. Do orchidei świetnie sprawdzą się domowe nawozy, które szybko działają i zawsze są pod ręką. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się podlewanie storczyków wodą z jasnym piwem. Raz w miesiącu podlej wszystkie storczyki mieszanką wody i piwa, a będą lepiej rosły i bujniej kwitły. Piwo zawsze należy rozcieńczyć z wodą najlepiej w proporcjach 1:20.

Czy piwo pozytywnie wpływa na kondycję storczyków?

Piwo może stanowić dobre źródło witamin oraz minerałów dla storczyków. Zawiera ono między innymi witaminy z grupy B, które rozwijają i stymulują system korzeniowy. Rośliny odżywiane witaminami z grupy B lepiej rosną i kwitną, a ich liście robią się zdrowsze i bardziej błyszczące. Dodatkowo piwo zawiera licznie pierwiastki, taki jak magnez i potas. Rozwijają one układ łodygowy i bezpośrednio wpływają na długość i wielkość kwitnienia.

