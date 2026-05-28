Zamiast do piekarnika wsypuję do bębna pralki i nastawiam pranie firanek. Tak białych firanek jeszcze nigdy nie miałam. Materiał się nie gniecie, a firany są doprane

Wsyp 3 czubate łyżki i nastaw pranie firanek. W ten sposób przywrócisz im oryginalną biel

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na porządek w domu i nasze samopoczucie mają firanki. To na nich osiadają wszelkiego rodzaju zabrudzenia z powietrza, a także kurz i roztocza. Nieprane firany stają się potężnym siedliskiem alergenów oraz brudu, który wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo białe firanki z czasem żółkną lub robią się szare na skutek tych wszystkich zabrudzeń. Wpływa to na przepływ światła i sprawia, że w pokoju robi się ciemniej. Eksperci wskazują, że firanki należy regularnie prać, najlepiej raz na kilka miesięcy.

Zdarza się, że pranie firanek z dodatkiem zwykłego detergentu nie sprawia, że stają się one znów białe. Do tego potrzebne są delikatne preparaty wybielające. Na szczęście wiele z nich znajdziesz w swoim domu. Do prania firanek często poleca się sodę oczyszczoną. Delikatnie wybiela ona tkaniny i usuwa z nich brzydkie zapachy. Do prania firanek rewelacyjnie sprawdzi się także proszek do pieczenia. Często ma on w swoim składzie wspomnianą sodę oczyszczoną oraz delikatne kwasy, które oddziałują na prane materiały. Proszek do pieczenia w pralce zadziała niczym łagodny wybielacz. Sprawi, że pożółkłe i poszarzałe tkaniny odzyskają biały kolor. Dodatek sody oczyszczonej zmiękczy firanki i sprawi, że po praniu nie będą tak bardzo wygniecione. Proszek do pieczenia podczas prania firanek najlepiej dodawać jest bezpośrednio do bębna pralki.

Pamiętaj, że dodatek sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia nie zastąpi klasycznego detergentu. Firanki najlepiej jest prać z dodatkiem delikatnych detergentów. W sklepach znajdziesz specjalne płyny lub proszki do prania tego rodzaju tkanin.

Jak suszyć firany?

Aby zminimalizować potrzebę prasowania, a nawet całkowicie go uniknąć, powieś firany z powrotem na karniszu, gdy są jeszcze lekko wilgotne. Ich własny ciężar pomoże im się rozprostować, a grawitacja wykona za Ciebie całą pracę. Możesz też delikatnie rozciągnąć tkaninę wzdłuż szwów, zanim całkowicie wyschnie, co pomoże jej zachować pierwotny kształt i zapobiec trwałym zagnieceniom.

Pamiętaj, że suszenie firan w suszarce bębnowej nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Delikatne tkaniny, takie jak woal, organza czy koronka, mogą ulec uszkodzeniu, skurczyć się lub trwale zniszczyć pod wpływem wysokiej temperatury i intensywnego wirowania.

