W sklepie za 3 zł kupuję to i wrzucam do bębna pralki. Nastawiam pranie firanek i dzieje się magia. Firany są idealnie czyste i śnieżnobiałe. Pranie firanek w pralce

Sposób na śnieżnobiałe firanki. W czym prać firany?

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo brudne są firanki. Zbierają się na nich ogromne ilości kurzu. Osiadają także spaliny i wszelkie zanieczyszczenia z powietrza. Brudne firanki mogą mieć wpływ na jakość wdychanego powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo z czasem firanki żółkną i tracą swój śnieżnobiały kolor. Dzieje się tak najczęściej w wyniku działania promieni słonecznych. Wielu ekspertów od dekoracji wnętrz podkreśla, że czyste i świeżo uprane firanki mają ogromny wpływ na wygląd pomieszczeń i ogólną atmosferę. Firanki należy regularnie prać. Jeżeli obawiasz się, że częste prania zniszczy delikatny materiał firan to koniecznie musisz poznać domowe sposoby. Nie tylko dopiorą one pożółkłe plamy ale także sprawią, że włókna tkaniny będą jedwabiście miękkie.

Soda oczyszczona i gliceryna do prania firanek. Wszystko, czego potrzebujesz

Do prania firanek w zupełności wystarczą Ci domowe sposoby. Pierwszym z nich jest soda oczyszczona. Znana jest ona ze swoich właściwości, które świetnie sprawdzają się podczas prania. Ma działanie przeciwbakteryjne i dopiera trudne zabrudzenia. Likwiduje brzydkie zapachy i odświeża. Dodatkowo soda oczyszczona działa wybielająco. Pożółkłe firanki prane w sodzie oczyszczone odzyskają swoją biel. W przypadku dużego pożółknięcia możesz firanki namoczyć w roztworze sody oczyszczonej i wody. Do pralki dodawaj sodę oczyszczoną bezpośrednio do bębna pralki. Kolejnym świetnym trikiem na pranie firanek jest gliceryna. Dodaj 2 łyżeczki gliceryny do komory na płyn do płukania. Gliceryna zmiękcza tkaniny i sprawia, że stają się one przyjemne w dotyku. Firanki prane z dodatkiem gliceryny będą mięciutkie i mniej pogniecione.

