We wrześniu zrób to z trawnikiem, a wiosną trawa wystrzeli niczym z armaty. Nawóz, który ochroni trawnik przed szkodnikami i pobudzi do wiosennego wzrostu

Zrób we wrześniu to z trawnikiem, a wiosną trawa będzie zielona i gęsta

Jesień wcale nie oznacza końca prac w ogrodzie. Wręcz przeciwnie, to czas, kiedy trzeba przygotować ogród do nadchodzącej zimy. Zabiegi pielęgnacyjne wykonane jesienią mają bezpośredni wpływ na to, jak będą wzrastały rośliny wiosną. To właśnie wczesną jesienią należy przeprowadzić ostatnie nawożenie krzewów i bylin, a następnie przygotować je na nadchodzące mrozy. Również trawnik wymaga odpowiedniej pielęgnacji jesienią. We wrześniu jest czas, aby dodatkowo odżywić trawnik. Jesienne nawożenie uchroni trawę przed szkodnikami oraz chorobami w przyszłości.

Wrzesień lub październik to najlepsze miesiące na ostatnie nawożenie trawnika. O tej porze roku najlepiej jest postawić na nawozy bogate w potas. Świetnie sprawdzi się do tego sól potasowa, która sprzyja lepszemu krzewieniu się roślin. Dodatkowo sprzyja ona lepszego nawodnieniu gleby oraz aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników. Na około 100 metrów kwadratowych trawnika potrzebujesz około 1 kilograma soli potasowej. Możesz ją wykorzystać także do jesiennego nawożenia warzyw i owoców. Jesienią nie zapominaj także o regularnym koszeniu trawnika. Mimo, że trawa już nie wzrasta tak szybko to jej podcinanie jest bardzo ważne. Pamiętaj jednak, że jesienne koszenie powinno być wykonywane na zwiększonej wysokości. Ustaw kosiarkę na nieco wyższą wysokość. Zbyt nisko przystrzyżona trawa jest bardziej podatna na działanie przymrozków. Ogrodnicy wskazują, że ostatnie koszenie powinno odbyć się w listopadzie. Ostatni miesiąc jesieni to także dobra pora na wertykulacje trawnika. W ten sposób ograniczysz ryzyko pojawienia się pleśni w źdźbłach trawy.

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Dalej