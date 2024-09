Jesienią zbierz to w lesie i rozsyp wokół hortensji. To najlepszy nawóz do hortensji, by odżywić kwiat. Wiosną przywitają Cię setki kwiatów. Nawożenie hortensji we wrześniu

Zrób to z hortensjami we wrześniu. Wiosną powitają Cię bujne kwiaty

Jesień w ogrodzie nie oznacza odpoczynku. Mimo, że czas kwitnienia się powoli kończy, a rośliny przygotowują się na zimę to właśnie teraz należy przygotować odpowiednie warunku do poprawnego wzrostu wiosną. Hortensje to przepiękne krzewy, które kwitną nawet do wczesnej jesieni. Nie są one wymagające i do ich pielęgnacji świetnie sprawdzą się domowe nawozy. Ogrodnicy najczęściej polecają odżywki z fusów po kawie oraz ze skórek po bananach. Hortensje lubią nawozy bogate w azot oraz potas, które w nieznacznym stopniu zakwaszają glebę. Równie ważne jest regularne cięci hortensji i usuwanie starych, przesuszonych pędów.

Jesienna odżywka do hortensji

We wrześniu warto zadbać, aby hortensja miała jak najlepszy dostęp do składników odżywczych oraz wody. W tym celu świetnie sprawdzi się ten prosty zabieg ogrodniczy. Wystarczy, że w lesie zbierzesz szyszki sosny i rozrzucisz je wokół hortensji. Dzięki temu szyszki stworzą naturalną warstwę izolacyjną pomiędzy i będą zapobiegać parowaniu wody oraz ochronią roślinę przed szkodnikami. W ten sposób hortensja będzie miała lepszy dostęp do wody. Innym sposobem na wykorzystanie szyszek sosny jest domowa odżywka. Mało osób wie, że szyszki sosny bogate są w wapń, potas oraz cynk. Zbierz około 10 szyszek. Młotkiem lub nożem delikatnie je rozdrobnij i zalej wodą. Całość przykryj gazą i odstaw na około 3 tygodnie. Co kilka dni mieszaj, a po 3 tygodniach odżywka do hortensji będzie gotowa. Tak przygotowanym nawozem podlewaj krzewy hortensji raz w tygodniu. Dzięki temu roślina będzie cały czas w dobrej kondycji i na wiosnę bujnie zakwitnie.

