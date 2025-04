Krzan u Wojewódzkiego. Król TVN-u uporczywie wracał do tematu Kurzajewskiego

Kariera zawodowa Izabeli Krzan rozpoczęła się od zdobycia tytułu Miss Polonia w 2016 roku, co otworzyło jej drzwi do świata mediów. Od tego czasu stała się jednym z rozpoznawalnych nazwisk w polskim show-biznesie. W latach 2017–2024 była związana z Telewizją Polską. W tym czasie prowadziła popularne programy, w tym "Koło fortuny", gdzie współpracowała z Norbim, a w duecie z Tomaszem Kammelem prowadziła "Pytanie na śniadanie.

Iza Krzan z nową fuchą w TVN

W 2024 roku, po wielkim przewrocie w TVP Iza Krzan zakończyła współpracę z publicznym nadawcą, a właściwie to podziękowano jej za pracę, podobnie jak pozostałym gospodarzom porannego pasma. Wkrótce potem dołączyła do Kanału Zero, a następnie rozpoczęła współpracę z TVN. Od kilku tygodni wiadomo, że będzie gospodynią nowego sezonu Azja Express, a właściwie Afryka Express. Choć Wojewódzki dwoi się i troił, żeby godnie powitać nową koleżankę w stacji, to jednak nie był w stanie powstrzymać się od prób wyciągania z niej ploteczek z czasów pracy w TVP. Zaprosił nawet do studia Norbiego, by wczuła się bardziej w klimat.

Iza Krzan zręcznie wybrnęła. Tak odpowiedziała na pytanie o Cichopek i Kurzajewskiego

I choć jego sugestie delikatnie krążyły wokół innych jej kolegów z planu - poza wspomnianym Norbim wywołano między innymi Rafała Brzozowskiego i Tomasza Kammela, to Kuba najwyraźniej dążył od tego, żeby dowiedzieć się choć niewielkiego "co nieco" o początku znajomości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wszak ta jedna z obecnie najsłynniejszych par polskiego show-biznesu miała poznać się na planie "Randki w ciemno".

Wojewódzki oczywiście stosował swój szyfr, który mogliśmy poznać już podczas programu z Pauliną Smaszcz w roli głównej:

Bo to na planie randki w ciemno Maciek poznał Puchatka? Prawda?

- podchodził swojego gościa. W odpowiedzi Krzan rzuciła tylko żartem, że miodku chyba nie dostał. Trzeba przyznać, ze Iza przez całą rozmowę bardzo zręcznie unikała odpowiedzi na pytania, które odpowiadać nie chciała, używając do tego żartów, a nawet małych złośliwości wobec prowadzącego. Trafił swój na swego?

