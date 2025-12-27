Donald Tusk śpiewa kolędę: Przypominamy świąteczny występ z "Szansy na sukces"

2025-12-27 5:00

W 1996 roku Donald Tusk zaskoczył widzów, biorąc udział w specjalnym, świątecznym odcinku programu Szansa na sukces. Polityk zamiast przemawiać o polityce, zaśpiewał jedną z najbardziej znanych polskich kolęd – Wśród nocnej ciszy. Jak poradził sobie na scenie? Sprawdź, jak polityk zaprezentował się w niecodziennej roli.

Autor: Creative Commons/Screen YT KPRM/ CC0 2.0

Boże Narodzenie to czas, który łagodzi obyczaje, nawet w polityce. W 1996 roku Donald Tusk, dziś premier i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków, postanowił podzielić się świąteczną atmosferą w niezwykły sposób. Wystąpił w świątecznym odcinku programu "Szansa na sukces", wykonując kolędę Wśród nocnej ciszy. Czy ten występ zapadł widzom w pamięć?

Polityk w roli wokalisty: Świąteczne wydanie Szansy na sukces

W 1996 roku program Szansa na sukces przygotował specjalny, świąteczny odcinek, w którym znane osoby prezentowały swoje zdolności wokalne w wykonaniu kolęd. Donald Tusk, wówczas aktywny polityk, ale jeszcze daleki od późniejszej pozycji premiera czy szefa Rady Europejskiej, wystąpił w roli jednego z uczestników.

Tusk zaśpiewał "Wśród nocnej ciszy", jedną z najpiękniejszych i najbardziej tradycyjnych polskich kolęd. Jego wykonanie było pełne zaangażowania i świątecznego ducha, choć nie obyło się bez drobnych niedociągnięć wokalnych.

Odbiór widzów i komentarze

Świąteczny występ Donalda Tuska spotkał się z mieszanymi reakcjami. Wielu widzów doceniło jego odwagę i gotowość do podjęcia wyzwania. W tamtych czasach politycy rzadko brali udział w programach rozrywkowych, co sprawiało, że taki ruch był wyjątkowy. „Donald Tusk pokazał ludzką twarz, a śpiewanie kolędy nadało mu sympatyczny, rodzinny wizerunek” – komentowali uczestnicy programu.

Donald Tusk o swoim występie: "To był świąteczny gest"

Sam polityk wspominał później ten moment z uśmiechem. „Śpiewanie przed kamerami to trudniejsze niż przemawianie w Sejmie. Kolęda ma swoją emocję, ale także odpowiedzialność – to coś więcej niż zwykły utwór” – mówił w jednym z wywiadów.

Święta w polityce: Czy to była strategia wizerunkowa?

Występ Tuska w "Szansie na sukces" można uznać za gest, który ocieplał jego wizerunek. Boże Narodzenie to czas, kiedy wyborcy poszukują w swoich liderach bardziej ludzkich cech – ciepła, serdeczności i empatii. Takie momenty, jak wspólne śpiewanie kolęd, pozwalają zbudować bliższą więź z wyborcami.

Tusk, kolędy i święta: Symbolika występu

Kolęda Wśród nocnej ciszy to symbol świątecznego spokoju i refleksji. Donald Tusk, śpiewając ją, wpisał się w tradycyjną atmosferę Bożego Narodzenia, która łączy ludzi niezależnie od ich poglądów. Dla wielu ten moment był świadectwem, że nawet politycy potrafią oderwać się od codziennych obowiązków i na chwilę wczuć się w klimat świąt.

Donald Tusk w 1996 roku pokazał, że nie boi się wyzwań, nawet jeśli oznaczają one występ na scenie w roli wokalisty. Jego wykonanie kolędy Wśród nocnej ciszy to nie tylko muzyczny gest, ale i dowód, że politycy mają w sobie odrobinę świątecznej odwagi. Może w przyszłości usłyszymy Tuska w innym świątecznym repertuarze?

