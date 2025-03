Smaszcz u Wojewódzkiego. Padły pytania o Cichopek - słowa były zbędne

Paulina Smaszcz to kobieta-petarda, ale tym razem wybuchów nie było – przynajmniej jeśli chodzi o temat Katarzyny Cichopek. Zaproszona do programu Kuby Wojewódzkiego, z żelazną konsekwencją unikała rozmowy o partnerce byłego męża. Gospodarz, jak to ma w zwyczaju, próbował zręcznie podrzucać temat – ale zamiast odpowiedzi widzowie słyszeli kultowe (i zdecydowanie niecenzuralne) słowa Bogusława Lindy z filmu „Psy”. I to właśnie one oddały ducha tej rozmowy najlepiej.