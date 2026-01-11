Niemal 18-letni syn Joanny Racewicz na studniówce. Wyrósł na przystojniaka! Zobaczcie zdjęcia

Joanna Racewicz z dumą spogląda na swojego niemal dorosłego syna i nie można jej się dziwić. Gdy w kwietniu 2008 r. urodziła Igora, nie sądziła, że przez wiele lat będzie wychowywać go jako samodzielna mama. Chłopiec był oczkiem w głowie dziennikarki i jej męża Pawła. Niestety, rodzinna stabilizacja runęła niczym domek z kart, gdy Janeczek zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zaledwie 13 dni przed drugimi urodzinami swojego synka.

Był rok 2010, a Racewicz nagle została wdową z malutkim dzieckiem. 16 lat później jest spełnioną kobietą i mamą młodego mężczyzny, który znacznie przewyższa ją wzrostem i właśnie bawił się na swojej studniówce.

Zobacz także: Joanna Racewicz z 18-letnim synem na zakupach. Szykuje się na mrozy. Igor jest już wyższy od niej!

Racewicz pochwaliła się synem. Miał już studniówkę

Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie wstawiła kilka ujęć z Igorem. On pozował do nich w dopasowanym do sylwetki, czarnym garniturze rozjaśnionym białą koszulą, ona również postawiła na czarny, szykowny zestaw. Spoglądała na chłopaka z matczyną miłością w oczach.

Studniówka 2026. Tak, jestem dumna. Kocham bez granic. Dzielę się tym za zgodą tego Przystojniaka. Towarzyszenie Dziecku na drodze do świata jest najpiękniejszą przygodą i podróżą życia - zaczęła dziennikarka.

Zobacz także: Joanna Racewicz pokazała zdjęcie sprzed 25 lat. "Chyba się wcale nie zmieniliśmy". Ma rację?

I dodała:

Dziękuję, Synku. Za to, że wybrałeś mnie na mamę. Za miłość, zaufanie, spokój. Za każdy dzień. Za Ciebie. Będę z radością to powtarzać w każdej sytuacji. Mówcie dzieciom, jak bardzo są dla Was ważne. Tak szybko dorastają. Co widać jak na dłoni.

Zobacz także: Joanna Racewicz rzadko pokazuje syna. Tym razem zrobiła wyjątek. "Pozwolił"

Internauci komentują

Fotki z synem nie mogły przejść w sieci bez echa. "Wzruszyłam się. Piękni Wy" - skomentowała Natalia Jaroszewska, projektantka.

"Przystojny Syn i dumna Mama. Pięknie na siebie patrzycie. Powodzenia", "Młody mężczyzna, od którego biją dojrzałość i spokój. Gratulacje Pani Joanno", "Wspaniały syn", "Nie ma nic piękniejszego i mocniejszego niż miłość matki do dziecka","Bardzo podobny do taty, ale i też ma coś z Pani", "Pięknie razem wyglądacie" - pisali fani Racewicz.

Zobacz także: Joanna Racewicz w samej bieliźnie?! Prześwitująca sukienka odsłoniła wszystko

Zobacz więcej zdjęć. Tak wygląda 18-letnia córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego! Szykuje się na studniówkę

Joanna Racewicz pomaga kobietom w potrzebie. Gwiazda ma własną fundację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.