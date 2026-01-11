Niemal 18-letni syn Joanny Racewicz na studniówce. Wyrósł na przystojniaka! Zobaczcie zdjęcia

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-11 21:10

Na instagramowym profilu Joanny Racewicz pojawiły się wyjątkowe zdjęcia dziennikarki i jej syna. Gwiazda pochwaliła się studniówkowymi fotkami z blisko 18-letnim Igorem. Chłopak jeszcze nie jest pełnoletni - ten próg przekroczy w kwietniu. Teraz, jak wynika ze słów Racewicz, miał studniówkę, a więc w maju będzie zdawał maturę. Zobaczcie, jak się prezentował! Nie bez powodu dumna mama mówi o nim "przystojniak".

Super Express Google News

Joanna Racewicz z dumą spogląda na swojego niemal dorosłego syna i nie można jej się dziwić. Gdy w kwietniu 2008 r. urodziła Igora, nie sądziła, że przez wiele lat będzie wychowywać go jako samodzielna mama. Chłopiec był oczkiem w głowie dziennikarki i jej męża Pawła. Niestety, rodzinna stabilizacja runęła niczym domek z kart, gdy Janeczek zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zaledwie 13 dni przed drugimi urodzinami swojego synka.

Był rok 2010, a Racewicz nagle została wdową z malutkim dzieckiem. 16 lat później jest spełnioną kobietą i mamą młodego mężczyzny, który znacznie przewyższa ją wzrostem i właśnie bawił się na swojej studniówce.

Zobacz także: Joanna Racewicz z 18-letnim synem na zakupach. Szykuje się na mrozy. Igor jest już wyższy od niej!

Racewicz pochwaliła się synem. Miał już studniówkę

Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie wstawiła kilka ujęć z Igorem. On pozował do nich w dopasowanym do sylwetki, czarnym garniturze rozjaśnionym białą koszulą, ona również postawiła na czarny, szykowny zestaw. Spoglądała na chłopaka z matczyną miłością w oczach.

Studniówka 2026. Tak, jestem dumna. Kocham bez granic. Dzielę się tym za zgodą tego Przystojniaka. Towarzyszenie Dziecku na drodze do świata jest najpiękniejszą przygodą i podróżą życia - zaczęła dziennikarka.

Zobacz także: Joanna Racewicz pokazała zdjęcie sprzed 25 lat. "Chyba się wcale nie zmieniliśmy". Ma rację?

I dodała:

Dziękuję, Synku. Za to, że wybrałeś mnie na mamę. Za miłość, zaufanie, spokój. Za każdy dzień. Za Ciebie. Będę z radością to powtarzać w każdej sytuacji. Mówcie dzieciom, jak bardzo są dla Was ważne. Tak szybko dorastają. Co widać jak na dłoni.

Zobacz także: Joanna Racewicz rzadko pokazuje syna. Tym razem zrobiła wyjątek. "Pozwolił"

Internauci komentują

Fotki z synem nie mogły przejść w sieci bez echa. "Wzruszyłam się. Piękni Wy" - skomentowała Natalia Jaroszewska, projektantka.

"Przystojny Syn i dumna Mama. Pięknie na siebie patrzycie. Powodzenia", "Młody mężczyzna, od którego biją dojrzałość i spokój. Gratulacje Pani Joanno", "Wspaniały syn", "Nie ma nic piękniejszego i mocniejszego niż miłość matki do dziecka","Bardzo podobny do taty, ale i też ma coś z Pani", "Pięknie razem wyglądacie" - pisali fani Racewicz.

Zobacz także: Joanna Racewicz w samej bieliźnie?! Prześwitująca sukienka odsłoniła wszystko

Zobacz więcej zdjęć. Tak wygląda 18-letnia córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego! Szykuje się na studniówkę

Joanna Racewicz pomaga kobietom w potrzebie. Gwiazda ma własną fundację
Anna Głogowska i Piotr Gąsowski mają 18-letnią córkę
29 zdjęć
Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica?
Pytanie 1 z 10
Kto jest rodzicem Klary?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STUDNIÓWKA
JOANNA RACEWICZ
DZIECI GWIAZD