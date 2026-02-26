Wygrała z Viki Gabor w "The Voice Kids". Tak zmieniła się AniKa Dąbrowska

Wiele osób błędnie zakłada, że zwyciężczynią drugiej edycji popularnego show była Viki Gabor, która później odniosła spektakularny sukces na Eurowizji Junior. Prawda jest jednak inna, bo to właśnie AniKa Dąbrowska sięgnęła po główną nagrodę, podbijając serca publiczności w wielkim finale. Choć kariera jej konkurentki nabrała międzynarodowego tempa, statuetka trafiła w ręce podopiecznej Cleo.

AniKa Dąbrowska wygrała "The Voice Kids". Choroba nie stanęła jej na drodze

Program telewizyjny stał się przepustką do sławy dla takich gwiazd jak Sara James, Roksana Węgiel czy wspomniana Viki Gabor. W drugiej odsłonie formatu bezkonkurencyjna okazała się ówczesna 14-latka z drużyny Cleo. AniKa od początku ujęła widzów swoją szczerością i naturalnością. Młoda artystka otwarcie mówiła o walce z mukowiscydozą, którą w niezwykły sposób nazywa swoją "przyjaciółką".

Dziś AniKa jest już dorosłą i w pełni świadomą kobietą. Mądrze wykorzystuje swoją rozpoznawalność, regularnie biorąc udział w akcjach charytatywnych oraz kampaniach profilaktycznych. W mediach pojawiły się jej nowe zdjęcia, które dokumentują przemianę, jaką przeszła.

Metamorfoza AniKi Dąbrowskiej. Wokalistka wydała już trzy albumy

Mimo wyzwań zdrowotnych, piosenkarka z optymizmem patrzy w przyszłość i akceptuje swoją codzienność z chorobą. Co ciekawe, śpiew traktuje jako specyficzną formę rehabilitacji. Dzięki stosowaniu odpowiednich technik wokalnych nie nadwyręża płuc, co umożliwia jej bezpieczne rozwijanie pasji i kontynuowanie muzycznej drogi.

Artystka nie spoczywa na laurach i konsekwentnie buduje swoją dyskografię, mając na koncie już trzy albumy studyjne. Rówieśniczka Roksany Węgiel dba o stały kontakt z fanami poprzez media społecznościowe. Jej wizualna przemiana od czasów debiutu w telewizji robi ogromne wrażenie.

20