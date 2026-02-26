Pogrzeb Bożeny Dykiel. Przejęci żałobnicy patrzyli ze zdumieniem na groby! Taki widok to rzadkość

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Tłum pożegnał aktorkę

Pogrzeb Bożeny Dykiel był wielkim wydarzeniem nie tylko w środowisku artystycznym. Uwielbianą aktorkę znaną m.in. z serialu "Na Wspólnej" żegnały prawdziwe tłumy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Mszę odprawił zaprzyjaźniony z wieloma polskimi gwiazdami ks. Andrzej Luter. Nabożeństwo przebiegało w podniosłej atmosferze, ale w pewnym momencie doszło do skandalu. Kapłan zwrócił uwagę na dzięki telefonów komórkowych, które zagłuszały jego słowa. Później msza przebiegała już bez większych zakłóceń. Po części kościelnej żałobnicy udali się na Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie. Po drodze ludzie, którzy przyszli na pogrzeb Bożeny Dykiel, mijali groby znanych Polaków, w tym wielu sportowców.

Polecamy: Niezwykłe, co na cmentarzu w drodze na pogrzeb Bożeny Dykiel zobaczyli żałobnicy! Poruszający widok

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Gwiazda "Na Wspólnej" spoczęła w sąsiedztwie gwiazd sportu

Grób Bożeny Dykiel położony jest w kwaterze C w rzędzie 1B - 6. W okolicy spoczywają nie tylko wybitni artyści, lecz także sportowi idole Polaków. Na Cmentarzu Powązki Wojskowe w sąsiedztwie grobu aktorki znanej m.in. z serialu "Na Wspólnej" znajdują się mogiły takich postaci jak Kazimierz Deyna, Lucjan Brychczy, Kazimierz Górski, Irena Szewińska, Kamila Skolimowska czy Władysław Komar. Żałobnicy podczas pogrzebu Bożeny Dykiel z przejęciem i ze zdumieniem patrzyli na groby. W końcu taki widok to rzadkość. Zobaczenie grobów tylu sław w jednym miejscu na każdym zrobiłoby wrażenie. W pogrzebie Bożeny Dykiel brali udział m.in.: Ewa Ziętek, Emilia Krakowska, Joanna Jabłczyńska, Mieczysław Hryniewicz czy Wiktor Zborowski. Zdjęcia z ostatniego pożegnania aktorki prezentujemy w naszej galerii.

Galeria: Pogrzeb Bożeny Dykiel. Żałobnicy z przejęciem patrzyli na groby

25 lutego odbył się pogrzeb Bożeny Dykiel, gwiazdy serialu "Na Wspólnej", na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w Kościele Środowisk Twórczych, którą odprawił ks. Andrzej Luter, gdzie doszło do incydentu z dzwoniącymi telefonami.

Grób Bożeny Dykiel znajduje się w sąsiedztwie mogił znanych sportowców, takich jak Kazimierz Deyna, Irena Szewińska i Kazimierz Górski.

W pogrzebie uczestniczyły znane osobistości, m.in. Ewa Ziętek, Emilia Krakowska i Wiktor Zborowski.

96