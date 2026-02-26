Przepiękna żona Kamila Grosickiego w nieformalnej odsłonie! Swoją urodą aż onieśmiela. Co za kształty!

Kamil Grosicki jest już legendą polskiej piłki. Gracz Pogoni Szczecin i reprezentacji Polski od 2011 roku jest mężem Dominiki, z którą ma córkę Maję. Właśnie pojawiły się informacje o tym, że Dominika Grosicka ma zostać panią prezes... w klubie, w którym gra jej mąż. W galerii prezentujemy, jak wygląda przepiękna żona Kamila Grosickiego w nieformalnej odsłonie. Jej uroda onieśmiela.

Dominika Grosicka zostanie prezesem Pogoni Szczecin?

Kamil Grosicki łączy szczęście w życiu prywatnym ze znakomitą karierą sportową. Gracz Pogoni Szczecin w zeszłym roku zrezygnował z gry w reprezentacji Polski, by chwilę później... znów grać w narodowych barwach. W kadrze pod wodzą Jana Urbana "Grosik" jest ważnym elementem, szczególnie w końcówkach spotkań, gdy wchodzi na murawę na zmęczonego rywala. Sporo było też zamieszania wokół przyszłości klubowej Kamila Grosickiego. Ostatecznie jednak skrzydłowy został w Pogoni Szczecin, której stał się już symbolem. Na dodatek, wkrótce ważną funkcję w "Portowcach" objąć może żona piłkarza. Jak bowiem donosi Piotr Wołosik w "Ofensywnych" Przeglądu Sportowego, Dominika Grosicka jest o krok od zatrudnienia na stanowisku prezesa w kobiecej sekcji Pogoni! Kobieta niedawno otworzyła swoją firmę, więc pewnie na zarządzaniu zna się dobrze. Jednak żona Kamila Grosickiego słynie nie tylko z talentów biznesowych, lecz także ze zjawiskowej urody i kapitalnej figury.

Dominika Grosicka jest jak BOGINI. To ona nakręca gwiazdę Pogoni Szczecin

Żona Kamila Grosickiego słynie z figury i urody. Co za kształty!

Dominika Grosicka od lat zalicza się do grona najpopularniejszych WAGs. Wiele lat żyła w cieniu reprezentanta Polski, skupiając się przede wszystkim na obowiązkach domowych. Obecnie jednak sama cieszy się dużą popularnością, szczególnie w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 140 tys. internautów! Żona Kamila Grosickiego specjalizuje się też w makijażu - otworzyła nawet specjalne atelier. Na swój profil w mediach społecznościowych Dominika Grosicka wrzuca swoje odważne zdjęcia w nieformalnej odsłonie, na których podziwiać można jej urodę i figurę. Kształty żony "Grosika" robią wrażenie. W naszej galerii prezentujemy te fotografie. 

