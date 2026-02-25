Na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki prawie nikt go nie zauważył! Wielki mistrz wyglądał jak zwykły facet

24 lutego na Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb aktora Edwarda Linde-Lubaszenki.

Wśród żałobników obecni byli przedstawiciele świata sportu, m.in. bokser Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i piłkarz Tomasz Iwan.

Obecność sportowców związana jest z relacjami syna zmarłego, Olafa Lubaszenki, który przyjaźni się z nimi i sam aktywnie uczestniczy w życiu sportowym.

Edward Linde-Lubaszenko również miał związki ze sportem, w młodości trenował boks.

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Krzysztof Włodarczyk jak zwykły facet

W środę, 25 lutego, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, odbyło się ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel. Dzień wcześniej na tej samej nekropolii miał miejsce pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Na obu uroczystościach pojawiło się wiele sław. Na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki dostrzec można było Krzysztofa Włodarczyka, byłego mistrza świata w boksie w wadze junior ciężkiej. Popularny "Diablo" zupełnie nie przypominał celebryty. Wielki mistrz prezentował się skromnie i wyglądał jak zwykły facet. Trzeba jednak podkreślić, że zachował przy tym klasę i nie zaliczył modowej wtopy na pogrzebie.

Edward Linde-Lubaszenko związki ze sportem

Na pogrzeb Edwarda-Linde-Lubaszenki przyszedł też Tomasz Iwan, na początku XXI wieku jeden z najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski. Zarówno on, jak i Krzysztof Włodarczyk są zaprzyjaźnieni z Olafem Lubaszenką, synem zmarłego. Aktor i reżyser - podobnie jak jego tata - od zawsze pasjonował się sportem. Nie tylko biernie. Edward Linde-Lubaszenko w młodości trenował boks, a Olaf przez lata był kapitanem piłkarskiej reprezentacji polskich artystów. Obaj panowie zasłynęli też grą w kultowym filmie Janusza Zoarskiego "Piłkarski poker", opowiadającym o korupcji w polskiej piłce nożnej. Olaf Lubaszenko zagrał piłkarza Olka Groma, a jego ojciec - "Starego Groma". Co ciekawe, w filmie obok aktorów pojawili się prawdziwi piłkarze, m.in. Dariusz Dziakanowski i Józef Wandzik, a nawet sam trener Kazimierz Górski.

